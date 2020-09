Catherine Zeta Jones ha condiviso su Instagram la foto dei figli nati dal matrimonio con Michael Douglas: la foto saluta la fine dell'estate e i fan hanno sottolineato la forte somiglianza dei due ragazzi con i genitori.

Catherine Zeta Jones e Michael Douglas sono una delle coppie più longeve di Hollywood, si sono sposati nel 2000 dopo due anni di fidanzamento ed il loro amore ha resistito a numerose difficoltà: all'attore fu diagnosticato un tumore alla gola, mentre alla Zeta Jones dovette affrontare un disturbo bipolare seguito da un periodo di depressione. Oggi i due appaiono sereni e si sono goduti questo periodo insieme ai figli Dylan e Carys, il primogenito ha 20 anni, la figlia ne ha 17.

Per celebrare la fine dell'estate Catherine Zeta-Jones ha condiviso una foto su Instagram dei due ragazzi: la figlia Carys si appoggia sulle spalle di suo fratello Dylan mentre entrambi guardano verso l'obiettivo. "L'estate è ufficialmente finita e i nostri giovani adulti torneranno a studiare" ha scritto l'attrice gallese nel post aggiungendo un incoraggiamento a tutti i giovani che tornano a scuola in questi giorni: "E a tutti i ragazzi voglio dire che la conoscenza è la chiave della vita. Quindi combattete, passerà anche questo". I fan non hanno potuto fare a meno di apprezzare la somiglianza dei figli con i loro genitori e ringraziare Catherine Zeta-Jones per le belle parole di incoraggiamento

In un'intervista a Closer Weekly Michael Douglas ha raccontato come hanno superato la sindrome del 'nido vuoto': " passavamo molto tempo a parlare di loro ma l'abbiamo superato molto velocemente! E poi ci siamo detti "wow, possiamo fare qualsiasi cosa". Quindi stiamo sfruttando appieno questo periodo, assistiamo a molti spettacoli e viaggiamo molto".