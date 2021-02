Steve Jobs: Michael Fassbender telefonò a Christian Bale dopo il suo rifiuto

Michael Fassbender, l'interprete del fondatore della Apple in Steve Jobs, dichiarò in un'intervista che Christian Bale, uscito dal progetto nel novembre del 2014, sarebbe stato perfetto per interpretare Steve Jobs: "Lo pensavo allora e lo penso ancora adesso, lo chiamai e glielo dissi."

Steve Jobs: Michael Fassbender sul set nei panni di Steve Jobs

Dopo l'abbandono di Bale la Universal ingaggiò Fassbender per interpretare il celebre co-fondatore della Apple. Lo stesso Fassbender, intervistato dall'Hollywood Reporter, ha recentemente parlato di Bale e del ruolo: "Pensai tra me e me 'Christian Bale è perfetto, perché non lo farà?'. In realtà lo chiamai per dirglielo."

L'attore ha anche detto di non aver visto un problema nel fatto di somigliare poco a Jobs: "Credo che il pubblico accetti quello che gli viene presentato. All'inizio del film si vede chiaramente che non somiglio molto a lui, e così dici: 'ok, non sembra per niente lui, possiamo continuare a guardare il film'. I biopic possono essere molto imitativi, e questo qualche volta limita la storia."

Steve Jobs: un primo piano di Michael Fassbender con gli occhiali

Secondo quanto riferito, Bale lasciò il film dopo aver deciso di non essere adatto per la parte nonostante "molti dubbi e sentimenti contrastanti". Anche Leonardo DiCaprio inizialmente era interessato ad interpretare Steve Jobs, ma in seguito rifiutò per girare The Revenant.