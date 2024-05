Steve Carell sarà il protagonista della nuova serie del creatore di Ted Lasso e Scrubs

HBO ha dato il via libera alla produzione di una prima stagione da 10 episodi di una nuova serie comica con protagonista Steve Carell.

Il progetto, con episodio di mezz'ora e a camera singola, proviene dai produttori Bill Lawrence (Ted Lasso) e Matt Tarses (The Goldbergs) e dalla Warner Bros. Television, con cui la Doozer di Lawrence e Tarses hanno un accordo globale. Lawrence ha continuato a lavorare con successo a Apple TV+ dove ha creato Ted Lasso e Shrinking.

Scritta da Lawrence e Tarses - che si riuniscono dopo aver lavorato insieme alla serie cult Scrubs - la commedia, ancora senza titolo, è ambientata in un campus universitario ed è incentrata sul complicato rapporto di un autore (Carell) con sua figlia.

Ted Lasso: un'immagine della serie

"La combinazione Steve Carell e Bill Lawrence promette di essere piena di grandi risate, calore e fascino. Siamo entusiasti di ospitare questa collaborazione attesa da tempo", ha dichiarato Amy Gravitt, EVP, HBO & Max Comedy Programming.

La HBO ha cercato di rimpolpare la sua schiera di serie comedy dopo aver cancellato le serie Barry e Curb Your Enthusiasm. Oltre all'ordine per questo progetto, che nasce da un team di comici all-star, il network ha recentemente ordinato anche due pilot con le star comiche emergenti Rachel Sennott e Tim Robinson.

"La HBO è da tempo un portabandiera della televisione di qualità", ha dichiarato Lawrence. "Fare uno show lì con Steve Carell è un punto culminante della carriera per me e Matt. Ora non c'è niente che possa andare storto".

John Krasinski svela che Steve Carell lo ha fatto piangere sul set di IF - Gli amici immaginari

Carell, che ha già recitato sul piccolo schermo nella serie cult The Office, ha recentemente firmato un contratto di un anno per recitare nella serie comedy Netflix di Tina Fey The Four Seasons, adattamento del film con Alan Alda e Carol Burnett. Attualmente è impegnato a teatro, al Lincoln Center, in Uncle Vanya e dà la voce al personaggio animato principale di IF. Carell riprenderà anche il suo ruolo di doppiatore in Cattivissimo Me 4.