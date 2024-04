Steve Carell e Tina Fey nella serie comica Netflix The Four Seasons

Steve Carell è pronto a recitare accanto a Tina Fey nella prossima serie comica di Netflix dal titolo The Four Seasons. La serie si basa sull'omonimo film del 1981, uscito in Italia con il titolo Le quattro stagioni, diretto e interpretato da Alan Alda, con Carol Burnett, Rita Moreno, Sandy Dennis e Len Cariou nel cast.

Tina Fey e Steve Carell piuttosto sconvolti in una scena del film Date Night

L'annuncio della serie è arrivato nei primi giorni di gennaio, composta da otto episodi. La produzione inizierà nel corso del 2024. Nel film, tre coppie sposate trascorrono le vacanze insieme ogni stagione ma le cose vengono sconvolte quando uno dei mariti lascia la moglie e inizia a portare con sé una donna più giovane. Nel 1984, CBS adattò il film una serie tv.

Carell e Fey di nuovo insieme

Steve Carell e Tina Fey hanno già lavorato insieme sullo schermo, interpretando una coppia sposata in Notte folle a Manhattan nel 2010. Per Carell si tratta della seconda serie su Netflix, dopo Space Force.

Tra i comici più amati degli Stati Uniti, Steve Carell è principalmente conosciuto sul piccolo schermo per la sua partecipazione alla sit-com The Office, grazie alla quale ha ottenuto sei candidature agli Emmy Award consecutive e un Golden Globe nel 2006. Carell è stato candidato all'Oscar per il suo ruolo drammatico nel film Foxcatcher - Una storia americana, e al cinema ha recitato in film come L'acchiappasogni, La grande scommessa e da doppiatore nel franchise Cattivissimo Me. Di recente, in tv, ha recitato in The Patient e The Morning Show con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.

Oltre ad essere co-protagonista con Carell, Tina Fey lavora alla serie in qualità come co-creatrice insieme a Lang Fisher e Tracye Wigfield, con i quali ha lavorato alla serie 30 Rock. Prodotta da Universal Television, The Four Seasons sarà la seconda versione televisiva del film di Alan Alda dei primi anni '80, scritto, diretto e interpretato dall'amico di lunga data di Woody Allen, candidato all'Oscar nel 2005 per il ruolo di Owen Brewster in The Aviator di Martin Scorsese.