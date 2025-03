Steve Carell star del nuovo film di Jesse Armstrong, il creatore di Succession

Jesse Armstrong, reduce dal successo della serie Succession, tornerà al lavoro con un nuovo film e HBO ha annunciato che Steve Carell, la star di The Office, sarà uno dei protagonisti.

Il lungometraggio, secondo quanto mostrato in un post condiviso sui social, dovrebbe arrivare in streaming in primavera, anche se i tempi a disposizione sembrano davvero stretti.

I primi dettagli del film

La copertina dello script condivisa online per svelare i primi interpreti del film non ne rivela il titolo ufficiale.

Le star impegnate sul set saranno Steve Carell (The Office, The Patient), Jason Schwartzman (Bored to Death, Megalopolis), Cory Michael Smith (Saturday Night) e Ramy Youssef (Ramy, Povere Creature!).

Al centro della trama del lungometraggio ci sarà un gruppo di amici miliardari che si ritrovano alle prese con una crisi internazionale in corso.

La prima pagina della sceneggiatura del film

Jesse Armstrong, oltre a essere il regista del film, ne ha anche scritto la sceneggiatura.

Le riprese del nuovo progetto si svolgeranno nelle prossime settimane a Park City, in Utah.

Le dichiarazioni del creatore di Succession

Armstrong ha dichiarato in un comunicato stampa: "Non vedo l'ora di scoprire se essere accanto a così tanti attori e registi brillanti per realizzare Succession ha lasciato qualcosa su di me. Speriamo sia così. Sono grato nei confronti di Casey Bloys, Francesca Orsi e dell'intero team di HBO per aver sostenuto questo film con tutto il cuore e per avermi aiutato a comporre un cast e una troupe da sogno".

Orsi, responsabile dei contenuti della tv via cavo, ha anticipato che il film, che rappresenterà l'esordio alla regia di Armstrong, esaminerà in modo coraggioso 'l'avarizia, il potere e l'ambizione maschile'.