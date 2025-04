Steve Carell e Jason Schwartzman nel trailer di Mountainhead, il primo film di Jesse Armstrong

Il 31 maggio debutterà in streaming su Max il film Mountainhead, che segna l'esordio alla regia di un film di Jesse Armstrong, e online è stato condiviso un trailer.

Il progetto del creatore di Succession potrà contare su un cast stellare guidato da Steve Carell e Jason Schwartzman.

Cosa viene mostrato nel trailer

Nel video promozionale di Mountainhead si scopre che ci sono vari problemi e crisi a livello mondiale. I protagonisti, che sono dei miliardari, sembrano essere consapevoli che i loro comportamenti e le loro scelte non stanno aiutando la situazione.

I quattro amici, durante un weekend, saranno quindi alle prese con una situazione complessa e dilemmi morali.

Ecco il trailer:

Nel cast di Mountainhead, oltre a Steve Carell e Jason Schwartzman, ci sono anche Cory Michael Smith e Ramy Youssef nei ruoli degli altri due protagonisti. Tra gli interpreti spazio poi a Hadley Robinson, Andy Daly, Ali Kinkade, Daniel Oreskes, David Thompson, Amie MacKenzie, e Ava Kostia.

I realizzatori del film

Jesse Armstrong ha scritto la sceneggiatura del film e ne è il regista e produttore. Nel team della produzione ci sono poi Frank Rich, Lucy Prebble, Jon Brown, Tony Roche, Will Tracy, Mark Mylod, e Jill Footlick.

Le riprese si sono svolte a Park City, in Utah, nel mese di marzo e, come era stato anticipato, il progetto è già in fase di post-produzione e sta per arrivare sugli schermi.

Armstrong, due anni fa, ha concluso la sua serie Succession dopo quattro stagioni. Lo show è stato in grado di conquistare 75 nomination agli Emmy, vincendo 19 statuette.

Jesse ha ricevuto anche una candidatura all'Oscar nel 2010 per la sceneggiatura di In the Loop, co-scritta con Armando Iannucci e Tony Roche.