Steve Carell diventa Babbo Natale in uno spot diretto da Craig Gillespie (video)

L'attore Steve Carell ha interpretato Babbo Natale in uno spot presentato durante il Giorno del Ringraziamento, ecco il video!

Steve Carell è diventato Babbo Natale in uno spot realizzato per Comcast e andato in onda negli Stati Uniti durante il Giorno del Ringraziamento.

L'ironico video mostra l'icona del Natale avvisare gli elfi e i suoi assistenti che i tanti problemi emersi durante il 2020 hanno reso impossibile dare alle persone di tutto il mondo i soliti regali.

Nel video Babbo Natale, interpretato da Steve Carell, ha qualche problema con Zoom e accetta, un po' scettico, l'idea dei suoi assistenti che decidono di regalare all'umanità dei ricordi memorabili ed epici come il profumo dei biscotti della nonna, la gioia provata nell'adottare un amico a quattro zampe o la possibilità di giocare lanciando palle di neve con i propri amici e membri della famiglia, ricordando ciò che è veramente importante nella vita.

Lo spot è stato diretto da Craig Gillespie, regista di Tonya, e Steve Carell ha dichiarato in un comunicato "Le feste sono davvero legate ai momenti in cui si è insieme alle persone che si amano, e servono a ricordare ciò che è veramente importante, specialmente considerando le difficoltà di questa annata. Spero che questa piccola dolce storia vi porti un po' di gioia".

Comcast ha invece aggiunto che internet ha permesso alle persone di rimanere in connessione di fronte alle circostanze inattese legate alla pandemia e per questo motivo si è deciso di produrre una campagna legata a ciò che ci unisce e può creare qualcosa di davvero magico.