Dungeons & Dragons: Jon Hamm protagonista della serie podcast ispirata al gioco di successo

Jon Hamm, fresco di due nomination agli Emmy, sarà il protagonista e produttore esecutivo della serie podcast Dungeon Masters, prodotta da QCode e dal produttore di Smile e Twilight Temple Hill.

Creata, scritta e diretta dal giornalista e autore David Kushner, la serie si basa sulle sue ricerche e sui suoi scritti sul gioco di successo Dungeons & Dragons, ispirandosi al caso reale di una persona scomparsa che ha inavvertitamente reso il gioco (in)famoso.

I dettagli della serie podcast

Ambientata nel 1979, la serie offre agli ascoltatori uno sguardo dietro le quinte del mondo di Dungeons & Dragons, raccontato attraverso la lente dell'investigatore privato William Dear (Hamm), il creatore del gioco Gary Gygax (Wil Wheaton). La serie segue Dear nella sua ricerca di Dallas Egbert, uno studente della Michigan State, che sarebbe scomparso nei tunnel a vapore sotto la sua università mentre stava giocando a una versione reale di D&D.

The Morning Show: Jon Hamm in una foto della terza stagione

Molti podcast di QCode sono stati sviluppati come serie TV o film. Sappiamo che ci sono conversazioni su questo materiale che potrebbe arrivare anche sullo schermo. Hamm è affiancato nel cast da Wil Wheaton (Star Trek), Felicia Day (Supernatural), Kristian Nairn (Game of Thrones), Emily Axford (Adam Ruins Everything), Anjali Bhimani (Ms. Marvel) e Mark Daugherty (Captain Marvel). I produttori sono Hamm, Kushner, QCODE e Temple Hill Entertainment. La serie debutterà il 12 agosto.

Hamm, reduce dalle nomination agli Emmy 2024 per The Morning Show e Fargo, ha dichiarato: "È stato fantastico addentrarsi nel mistero di Dallas Egbert con questo team e gruppo di attori di talento. Non vedo l'ora che gli ascoltatori seguano il viaggio di William Dear e si immergano nella serie".

Kushner ha dichiarato: "Sono stato ossessionato dalla scomparsa di Dallas Egbert fin da quando ero bambino e giocavo a D&D. Quando ho intervistato il co-creatore del gioco Gary Gygax per Wired, mi ha detto quanto la scomparsa di Dallas abbia influenzato il gioco. Ho sempre pensato che la vera storia della ricerca di Dallas da parte di William Dear sarebbe stata un modo straordinario per immergere le persone nel mondo del gioco e dei giocatori che lo praticano. E poiché il gioco si basa sulla narrazione, mi sembrava perfetto per un podcast".