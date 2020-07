Stephen King: una teoria "profetica" collega Carrie e L'ombra dello scorpione?

Stephen King, scrittore statunitense

Secondo una nuova teoria legata a Stephen King, la madre di Carrie avrebbe predetto gli eventi di un altro libro dell'autore, per l'esattezza L'ombra dello scorpione. È l'ipotesi formulata in un recente articolo di Screen Rant, che parte dal presupposto che Margaret White sia dotata di poteri psichici come la figlia, seppure in forma leggermente diversa. Una supposizione giustificata dal fatto che altri personaggi con poteri simili nelle opere di King - quasi tutte ambientate nello stesso universo narrativo - abbiano parenti con il medesimo dono, ed è un elemento a cui allude il sequel cinematografico di Carrie, dove la protagonista è la figlia illegittima del padre, Ralph White.

Carrie: Piper Laurie

In base a questa congettura, la follia religiosa di Margaret sarebbe il risultato di visioni psichiche, simili allo shining, che lei ha frainteso. Per l'esattezza, nel romanzo lei sostiene di aver ricevuto da Dio messaggi sulla fine del mondo, con visioni di una figura satanica nera. Descrizione che potrebbe corrispondere a Randall Flagg, alias l'Uomo in Nero, antagonista ricorrente nell'universo di King. Se gli eventi del libro corrispondono all'anno di pubblicazione, Margaret avrebbe visto l'apocalisse con sei anni di anticipo, dato che nella prima edizione de L'ombra dello scorpione gli eventi si situano nel 1980 (1990 nella versione più lunga pubblicata in seguito).

La Torre Nera

Una teoria intrigante, anche se limitata al mondo letterario di Stephen King, dato che per una questione di diritti non è possibile replicare il suo universo condiviso sullo schermo: Shining, per esempio, appartiene alla Warner Bros., mentre The Stand, nuovo adattamento de L'ombra dello scorpione che dovrebbe andare in onda entro la fine dell'anno, è della ViacomCBS, la società che controlla la Paramount e la CBS. Questo si rivelò un problema per la realizzazione de La Torre Nera, adattamento di una serie di romanzi che contengono riferimenti multipli all'opera di King nella sua interezza, riferimenti che al cinema furono ridotti a rapide allusioni visive per evitare dispute legali con gli studios.