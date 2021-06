Stephen King svela il titolo del film horror che non è riuscito a finire perché troppo spaventoso

Quante volte è stato chiesto a Stephen King che cosa lo spaventa in oltre quarant'anni di carriera? Parecchie a quanto pare. Adesso l'autore di Shining e Carrie avrebbe rivelato il titolo del film horror di cui non è riuscito a terminare la visione perché troppo spaventoso ed è The Blair Witch Project.

Lo scrittore Stephen King

Nel corso di un'intervista per History of Horror di Eli Roth (riportata da Dread Central, Stephen King ha confessato di non essere riuscito a finire di vedere l'horror The Blair Witch project - Il mistero della strega di Blair perché gli faceva troppa paura.

"La prima volta che ho visto The Blair Witch Project, ero in ospedale ed ero sotto farmaci" ricorda Stephen King. "Mio figlio mi ha portato un nastro VHS e mi ha detto: 'Devi guardarlo'. A metà film gli ho detto, 'Spegnilo, è troppo strano.'"

Il caso The Blair Witch Project: il grande bluff che ha fatto storia

Nell'estate 1999 Stephen King era stato coinvolto in un gravissimo incidente automobilistico dopo che un autista di un minivan lo aveva investito mentre camminava sul ciglio della strada. Questo evento, che ha poi influenzato la sua produzione successiva, spiega anche perché all'epoca non avesse il pieno controllo della propria emotività.

Successivamente, Stephen King ha lodato The Blair Witch Project nella ripubblicazione del suo saggio Danse Macabre in cui scrive: "Una caratteristica di Blair Witch: quella dannata cosa sembra reale. Un'altra caratteristica: quella dannata cosa appare reale. Proprio per questo motivo somiglia al peggior incubo che tu possa aver avuto, quello da cui ti sei svegliato annaspando e urlando di sollievo perché credevi che ti stessero seppellendo vivo e alla fine scopri che il gatto era saltato sul letto e si era addormentato sul tuo petto."

Stephen King: i 23 migliori film basati sui suoi libri e romanzi