Stephen King svela il peggior film horror che abbia mai visto

Stephen King ama il cinema e ama parlarne spesso su Twitter. Stavolte lo scrittore ha svelato il titolo del peggiore film horror che abbia mai visto, ovvero Blood Feast (1963) e ha chiesto ai suoi fedeli lettori di indicargli le loro scelte.

Non sono mancate le risposte serie, ma anche quelle ironiche. Tra i commenti seri qualcuno ha indicato film come Haunting - Presenze (1999), Mama, il remake di Wicker Man, La maschera di cera con Paris Hilton, Killer Klowns from Outer Space, il remake di Poltergeist, Dovevi essere morta di Wes Craven, ma qualcuno ha anche citato titoli di successo come Paranormal Activity, Hereditary, Midsommar, Hostel e L'Evocazione - The Conjuring.

Una simpatica foto di Stephen King sul set di Brivido.

Tra le risposte più ironiche, qualcuno ha ricordato a King il suo esordio alla regia con Brivido: "Chissà che fine ha fatto il regista", ha chiesto un utente. Altri invece sono d'accordo nel sostenere che gli anni della presidenza di Donald Trump siano stati un brutto film dell'orrore.

Tornando al peggior film horror scelto da Stephen King, Blood Feast è stato diretto da Herschell Gordon Lewis nel 1963 ed è considerato il primo film splatter della storia. Ambientato a Miami, il film racconta la storia di una donna che si rivolge ad un commerciante egiziano per organizzate la festa di sua figlia. L'uomo però si rivela essere uno psicopatico intenzionato a trasformare la festa in un bagno di sangue.