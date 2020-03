Stephen King: Pennywise vi adesca con la carta igienica nel meme su It

Lo scrittore Stephen King ha condiviso un divertente meme ispirato a It che svela come Pennywise adesca le persone ai tempi del Coronavirus.

Stephen King ha pubblicato un divertente meme ispirato a It che mostra come Pennywise ha dovuto aggiornare le sue tecniche per adescare le proprie vittime durante l'emergenza Coronavirus.

La divertente immagine ironizza sulle conseguenze dell'assalto irrazionale ai supermercati che ha fatto sparire dagli scaffali beni di prima necessità.

L'immagine condivisa da Stephen King ritrae un tombino, l'iconico palloncino rosso ormai associato alla storia di It e, in questo caso, c'è anche la recente aggiunta di un rotolo di carta igienica. Pennywise, la malvagia creatura che assume l'aspetto di un pagliaccio, adesca così le proprie vittime alla disperata ricerca del 'prezioso' oggetto di uso quotidiano.

Recentemente King aveva affrontato l'argomento COVID-19 condividendo un capitolo del suo libro L'ombra dello scorpione in cui parlava del modo in cui le persone rischiano, inconsapevolmente, di diffondere virus potenzialmente mortali e mostrando un'altra versione "aggiornata" della scena con protagonista Pennywise che mostrava il clown offrire un flacone di Amuchina.

Lo scrittore aveva comunque ribadito che la situazione attuale è ben diversa da quella raccontata tra le pagine del suo famoso libro, in questi mesi al centro di un adattamento televisivo che arriverà prossimamente su CBS All Access, pur sottolineandone la gravità.