Stephen King: "Netflix dovrebbe adattare Under the Dome ripartendo da zero"

Stephen King auspica che Netflix metta in cantiere un reboot di Under the Dome ripartendo dal romanzo senza tener conto della serie già esistente.

Stephen King vorrebbe vedere su Netflix un reboot di Under the Dome più aderente al romanzo di partenza. Il Re del Brivido ha lanciato il suggerimento alla piattaforma streaming invitandola a riprendere in mano il suo 58esimo romanzo per farne una nuova versione che gli renda giustizia.

Under the Dome: Natalie Martinez e Josh Carter in una foto del pilot

Under the Dome è ambientato a Chester's Mill, cittadina del Maine su cui all'improvviso cala una calotta di vetro impedendo l'ingressi e l'uscita dalla città ai suoi abitanti. Il libro è stato adattato da CBS nella serie Under the Dome, sviluppata da Brian K. Vaughn e interpretata da Dean Norris. Lo show, che ha debuttato nel 2013, è andato in onda per tre stagioni. Dopo un'apertura felice con 11 milioni di spettatori che lo hanno fatto diventare la serie più seguita dell'estate fin dal 1992, la qualità degli episodi è calata e con essa anche gli ascolti (qui trovate la nostra recensione di Under the Dome),

Con Netflix, oggi vi sono nuove possibilità produttive così lo Stephen King ha deciso di lanciare un appello alla piattaforma streaming auspicando la messa in produzione di un adattamento più fedele al romanzo di quello prodotto da CBS.

How about Netflix bringing back UNDER THE DOME, only starting from scratch and actually doing the book? — Stephen King (@StephenKing) June 13, 2019

Non che gli adattamento ispirati al lavori di Stephen King manchino. Da 40 anni ogni opera scritta dall'autore del Maine viene portata sul piccolo o grande schermo e sono numerose le uscite imminenti. Solo ieri è stato diffuso il trailer di Doctor Sleep, sequel del cult Shining.