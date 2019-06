Doctor Sleep: il trailer del film tratto dal romanzo di Stephen King

Ecco il primo trailer ufficiale di Doctor Sleep, il sequel di Shining tratto dal romanzo omonimo di Stephen King, in arrivo nei cinema a novembre

Doctor Sleep sarà in sala a novembre, ma intanto è qui il trailer del nuovo film tratto dal romanzo di Stephen King.

La prima clip dell'attesissimo sequel di Shining ci mostra subito un Danny Torrance ormai cresciuto ma ancora tormentato da incubi e terribili visioni che tornano a fargli visita di notte. Danny è preda delle stesse pulsioni di suo padre e di strani poteri. Ma sembra avere una possibilità di salvezza nella condivisione della sua storia con la ragazzina che condivide le sue stesse capacità. Ritorniamo così nei corridoi dell'Overlook Hotel, tra i ricordi di Danny, e un mondo pieno di incubi pronti a risvegliarsi.

Diretto da Mike Flanagan, Doctor Sleep seguirà Danny Torrance (Ewan McGregor), ormai adulto, che deve ancora fare i conti con il trauma subito da bambino all'Overlook Hotel. Sta iniziando a seguire le orme del padre, con attacchi di rabbia e abuso di alcolici, assunti per tenere sotto controllo i propri poteri. La situazione cambia però radicalmente quando decide di rimanere sobrio e cerca di aiutare le persone che stanno per morire in una casa di riposo. Danny stabilisce una connessione psichica con una ragazza che condivide le sue stesse capacità ed è diventata l'obiettivo di un gruppo di persone dai poteri simili.

Tra gli interpreti del lungometraggio ci saranno anche Carl Lumbly che interpreterà Dick Halloran, Alex Essoe nella parte di Wendy Torrance, Bruce Greenwood nel ruolo del Dottor John e Zahn McClarnon nei panni di Crow Daddy, il braccio destro del personaggio interpretato da Rebecca Ferguson, Rose.