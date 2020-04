Stephen King legge il primo capitolo del suo nuovo libro, If It Bleeds (VIDEO)

Stephen King è apparso a sorpresa in un video in cui è intento a leggere il primo capitolo del suo nuovo libro, If It Bleeds, uscito il 21 aprile.

Dopo aver deciso di anticipare l'uscita del suo nuovo romanzo, l'antologia If It Bleeds, Stephen King si è prestato a leggere il primo capitolo in un video per fare compagnia ai fan.

If It Bleeds è disponibile dal 21 aprile con Simon & Schuster. Per accompagnare l'uscita, il Re del Brivido ha realizzato questa gradita sorpresa per i fan leggendo l'incipit del suo nuovo lavoro.

"Dall'autore di besteller #1 del New York Times, leggendario narratore e maestro di fiction breve Stephen King arriva una nuova straordinaria raccolta di quattro nuovi racconti - Mr. Harrigan's Phone, The Life of Chuck, Rat e If It Bleeds, che dà il titolo al libro - che condurranno gli spettatori in luoghi impervi e spaventosi.Il racconto è una forma a cui King ha fatto ritorno più volte nel corso della sua incredibile carriera, e molti di questi lavori sono stati trasformati in film iconici, inclusi Il corpo (Stand By Me) e Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank (Le ali della libertà). Come per Quattro dopo mezzanotte, Stagioni diverse e il recente Full Dark, No Stars, If It Bleeds è una raccolta unica di racconti lunghi da un autore incredibilmente dotato" si legge nel sito ufficiale di Stephen King.

Mentre la produzione letteraria di Stephen King non sembra risentire troppo della situazione sanitaria globale, lo stesso non può dirsi degli adattamenti dai suoi lavori. Sarebbero state bloccate le riprese degli adattamenti televisivi di The Stand e Lisey's Story, diretto dal cileno Pablo Larrain. Restiamo in attesa per conoscere il destino di questi show.