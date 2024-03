The Monkey: Tatiana Maslany ed Elijah Wood nel cast del film tratto dal racconto di Stephen King

Le riprese del film horror The Monkey, tratto dal racconto di Stephen King, si sono concluse e la produzione ha svelato che nel cast ci saranno anche Tatiana Maslany ed Elijah Wood.

Il progetto sarà prodotto da James Wan tramite la sua Atomic Monster, in collaborazione con C2 Motion Picture Group, che ha finanziato la realizzazione dell'adattamento cinematografico.

Il cast del nuovo film

Osgood Perkins sarà coinvolto come sceneggiatore e regista del film The Monkey.

Oltre al protagonista Theo James, tra gli interpreti ci saranno Tatiana Maslany (She-Hulk: Attorney at Law), Elijah Wood (The Lord Of The Rings), Christian Convery (Sweet Tooth), Colin O'Brien (Wonka), Rohan Campbell (The Hardy Boys) e Sarah Levy (Schitt's Creek).

Cosa racconterà il film

La storia di The Monkey ha al centro i fratelli gemelli Hal e Bill (James), che scoprono una vecchia scimmietta giocattolo che era di proprietà del padre in soffitta, mentre iniziano ad avvenire una serie di sanguinosi morti.

I fratelli decidono di gettare il gioco e andare avanti con la propria vita, allontanandosi nel corso degli anni. Quando le misteriose morti ricominciano ad avvenire, i fratelli devono unire di nuovo le forze per trovare un modo per distruggere per sempre la scimmia prima che tutte le persone intorno a loro perdano la vita.

Theo James sarà Hal e Bill nella versione adulta, mentre Convery avrà il ruolo quando i fratelli sono ancora giovani.

Nel team della produzione ci sono anche Brian Kavanaugh-Jones (Insidious) e Chris Ferguson (Child's Play).