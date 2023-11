Stephen King anticipa un estratto del sequel di Cujo

Sono passati più di 40 anni da quando è stato pubblicato il classico dell'orrore di Stephen King, Cujo di Stephen King, di cui tempo fa è stato annunciato il sequel. Non si tratta però di un altro romanzo, ma un racconto intitolato Rattlesnakes tratto dalla raccolta appena annunciata da King, You Like It Darker.

Il Re del Brivido ha rilanciato un articolo di Entertainment Weekly che contiene un estratto della storia. Proprio quest'anno ricorre il 40° anniversario della pubblicazione di Cujo in Italia.

Di cosa parla l'estratto del sequel di Cujo?

"Un vedovo in lutto si reca in Florida per cercare sollievo e riceve invece un'eredità inaspettata, con importanti vincoli", si legge nella descrizione, ma chiunque abbia familiarità con Cujo riconoscerà immediatamente il protagonista della storia: Vic Trenton, oggi anziano. In Cujo, Vic era sposato con Donna Trenton, una donna che rimane intrappolata nella sua macchina in panne insieme alla figlioletta mentre all'esterno un San Bernardo affetto dalla rabbia impedisce loro di uscire in cerca d'aiuto.

L'estratto e la descrizione della storia non dicono molto, confermando però la morte di Donna. Lo stesso Cujo è morto alla fine del romanzo del 1981, quindi resta da vedere quale minaccia dovrà affrontare suo marito in questo nuovo racconto.