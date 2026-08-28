Stephen King, il racconto horror Crouch End diventa una serie tv per Prime Video

Stephen King continua a essere una miniera inesauribile per cinema e televisione. Questa volta Prime Video ha scelto Crouch End, racconto horror dello scrittore americano ambientato nell'omonimo quartiere londinese, ordinandone un adattamento in forma di miniserie da sei episodi. Il progetto avrà anche un primato particolare: sarà la prima trasposizione di un'opera di King realizzata nel Regno Unito.

Crouch End, il racconto di Stephen King diventa un thriller soprannaturale

Lo scrittore Stephen King

La storia partirà dalla denuncia di Doris Freeman, celebre star del cinema che si presenta in una stazione di polizia londinese dopo la misteriosa scomparsa del marito. La donna sostiene che dietro quanto accaduto si nascondano eventi impossibili da spiegare razionalmente.

A occuparsi del caso sarà l'ispettore Ted Vetter, chiamato a capire se Doris stia dicendo la verità, se possa essere direttamente coinvolta nella sparizione o se, dietro il caso, si nasconda qualcosa di molto più inquietante. Prime Video punta quindi a combinare indagine criminale e orrore soprannaturale, sfruttando una Londra meno rassicurante del solito.

Il racconto originale fu pubblicato per la prima volta nel 1980 nell'antologia New Tales of the Cthulhu Mythos, per poi entrare nella raccolta di King Nightmares & Dreamscapes. Il legame tra Stephen King e H.P. Lovecraft è centrale: Crouch End nasce infatti come esplicito omaggio al suo immaginario e dissemina la storia di richiami alla mitologia dello scrittore di Providence.

Nicole Clemens, VP of International Originals di Prime Video e Amazon MGM Studios, ha spiegato l'ambizione del progetto: "Stephen King è uno degli autori che hanno definito il nostro tempo e siamo entusiasti di portare in vita a Londra il suo racconto lovecraftiano con Crouch End. Paul Tomalin ha sviluppato una visione unica e fortemente incentrata sui personaggi e, insieme alla regia di Tom Shankland e ai team di Mammoth Screen e Fifth Season, la serie coinvolgerà il pubblico di tutto il mondo con il suo crime thriller viscerale e il suo mistero soprannaturale".

Il casting per la miniserie Prime Video è già in corso

Anche Tomalin ha raccontato il proprio rapporto con il testo del maestro dell'horror: "Dopo aver letto Crouch End alcuni anni fa, la prosa vivida di Stephen King ha continuato a infestare i miei incubi. Avere l'onore di adattarlo con l'incredibile squadra di Mammoth, Fifth Season e Amazon, insieme al regista Tom Shankland, è un sogno che si realizza. Non potrei essere più entusiasta di portare questa storia sullo schermo".

Entusiasmo condiviso da Shankland, che si è definito fan di lunga data dello scrittore. "Sono un super fan di Stephen King da sempre" - afferma il regista della miniserie - "La possibilità di lavorare con questa grande squadra e dare vita al suo straordinario mistero londinese è incredibilmente emozionante: Crouch End sarà cinematografica, originale e stimolante in egual misura".

Tra i produttori esecutivi del nuovo atteso prodotto Prime Video figurano Tomalin, Shankland, Damien Timmer, Rebecca Keane e Ben Irving. Il casting sarebbe già in corso e il progetto starebbe attirando parecchio interesse, anche se al momento non sono stati annunciati interpreti ufficiali.

Crouch End si aggiunge inoltre alla crescente produzione britannica della piattaforma, che comprende titoli come Dirty, The Boys of Tommen, Bait, Clarkson's Farm, The Girlfriend, Steal, My Fault: London e Last One Laughing UK. Per conoscere cast e data di uscita, però, bisognerà attendere i prossimi annunci ufficiali.