Carrie, le prime foto della serie horror ci riportano nell'incubo inquietante di Stephen King

Prime Video ha svelato le prime immagini di Carrie, la nuova serie horror firmata da Mike Flanagan che rilegge il romanzo d'esordio di Stephen King. Per la prima volta la tormentata vicenda dell'adolescente dotata di poteri telecinetici approda in formato seriale, offrendo molto più spazio all'approfondimento dei personaggi, dei loro traumi e delle dinamiche che hanno reso il libro un classico dell'horror.

La serie debutterà nell'autunno 2026 su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori.

Carrie, la serie horror: Summer Howell ha superato oltre mille candidati

Carrie, un'immagine della serie di Mike Flanagan

A interpretare Carrie White sarà la giovane attrice Summer Howell, selezionata al termine di una ricerca che ha coinvolto più di mille attori. Nelle immagini diffuse dalla piattaforma streaming, la protagonista appare già immersa nell'atmosfera cupa e instabile che ha reso celebre il romanzo (e anche il cult del 1976): una ragazza isolata, cresciuta lontano dal mondo e improvvisamente costretta a misurarsi con una realtà molto più aggressiva di quanto immaginasse.

La nuova versione di Mike Flanagan modifica alcuni elementi della storia originale per avvicinarli al presente. Dopo la morte improvvisa del padre, Carrie lascia l'ambiente chiuso in cui ha vissuto con la madre Margaret e comincia a frequentare un liceo pubblico. Qui si ritrova al centro delle conseguenze di un grave episodio di bullismo, amplificato dall'attenzione dei media e dalla pressione dei social network. Mentre la sua vita privata diventa oggetto di un acceso dibattito pubblico, iniziano a emergere anche i suoi poteri telecinetici.

Samantha Sloyan è la madre di Carrie

Samantha Sloyan, già protagonista di Midnight Mass sotto la regia di Flanagan, interpreta Margaret White. Completano il cast Siena Agudong nei panni di Sue Snell, Alison Thornton in quelli di Chris Hargensen, Joel Oulette nel ruolo di Tommy Ross e Amber Midthunder come Miss Desjardin. Matthew Lillard veste invece i panni del preside Grayle.

Mike Flanagan amplia il romanzo di Stephen King

Una scena della serie

La serie di Prime Video sarà composta da otto episodi e osserverà più da vicino le decisioni, le paure e le tensioni che conducono alla notte che cambierà per sempre Carrie e tutta la comunità. L'obiettivo del regista, però, non sembra essere soltanto aggiornare il materiale originale, ma anche e soprattutto interrogarsi sulla natura della protagonista: una vittima, una minaccia per se stessa e per gli altri o una figura impossibile da racchiudere in una definizione semplice?

Carrie, di Mike Flanagan

Mike Flanagan ha scritto l'adattamento, ricopre il ruolo di showrunner e ha diretto i primi quattro episodi. Il regista di Hill House e Doctor Sleep è anche produttore esecutivo insieme a Stephen King, mentre la produzione è affidata ad Amazon MGM Studios.

Pubblicato nel 1974, Carrie diede inizio alla carriera editoriale di King e diventò rapidamente uno dei suoi titoli più riconoscibili e amati. Due anni dopo Brian De Palma ne realizzò il celebre film con Sissy Spacek, che quest'anno raggiunge il cinquantesimo anniversario. La serie dovrà quindi confrontarsi con un'eredità pesante, ma il formato televisivo e lo sguardo di Flanagan potrebbero offrire alla storia nuove sfumature.