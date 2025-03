Stephen Dorff e Cristiana Capotondi: ciak a Roma per la romcom No Place Like Rome

Le star internazionali Stephen Dorff e Radha Mitchell affiancano Cristiana Capotondi nella romcom indie No Place Like Rome, le cui riprese sono in corso a Roma.

Diretto dalla regista italiana Cecilia Miniucchi, trapiantata a Los Angeles, il film ruota attorno a un fotografo americano di nome Connor (Stephen Dorff), che lascia New York alla volta della Città Eterna durante le vacanze di Natale per un mix di lavoro e vacanza. Dovrebbe raggiungerlo il figlio adolescente, ma dopo che quest'ultimo cambia i suoi piani Connor, che nutre un rapporto conflittuale con l'ex moglie (Radha Mitchell), si imbatte in un'affascinante e estroversa curatrice museale italiana interpretata da Cristiana Capotondi. Dopo che lei lo guida a scattare qualche foto fuori dai sentieri battuti dai turisti, Connor decide di restare in Italia per le festività. Insieme scopriranno aspetti nascosti della Città Eterna e forse anche qualcosa in più.

Un primo piano di Cristiana Capotondi

Connubio tra Roma e New York

Le riprese di No Place Like Rome dureranno cinque settimane e si snoderanno tra Roma, alla ricerca dei luoghi più nascosti e iconici, e l'Umbria. Coproduzione italo-americana, il film vede la presenza nel cast degli italiani Elisabetta De Palo, Edoardo Natoli, Sebastiano Pigazzi e Martina Iacomelli.

I precedenti lavori della romana Cecilia Miniucchi includono la romcom Life Upside Down con Bob Odenkirk, Radha Mitchell e Danny Huston, e la commedia Expired interpretata da Samantha Morton, Jason Patric e Teri Garr, che ha debuttato al Sundance Film Festival.

No Place Like Rome è prodotta dai partner produttivi di Miniucchi, Jeffrey Coulter e Carl F. Berg, con Claudio Bucci e Angelo Frezza in veste di produttori esecutivi.