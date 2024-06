People Not Places, un'attrice premio Oscar confermata nel cast con Stephen Dorff

Due nuove star si sono aggiunte al cast del film indipendente People Not Places, in produzione in questi giorni in New Jersey. Scritto da Ellen Brown Furman e diretto dal figlio Brad Furman, il film racconta la storia di un'anziana vedova che vive ad Atlantic City e incontra un uomo senzatetto e irregolare che dorme nella sua auto.

La loro medesima solitudine li spinge ad instaurare un rapporto, trovando il coraggio di affrontare un passato pieno di rimpianti e un futuro a breve termine. Il senzatetto sarà interpretato dalla star di Somewhere, World Trade Center e Leatherface Stephen Dorff.

Diva da Oscar

Al suo fianco ci sarà una star del calibro di Shirley MacLaine, che interpreterà l'anziana signora che stringe un'amicizia con il personaggio di Dorff. Brad Furman si occuperà anche della produzione del film con Road Less Traveled Productions, insieme a Jess Fuerst.

Primo piano di Shirley MacLaine in L'appartamento

Il regista ha commentato la partecipazione della diva al film:"Alla vigilia del novantesimo compleanno di Shirley ad aprile, mi ha detto che tre settimane sono come un anno per lei a quest'età. Questa storia doveva essere raccontata e doveva essere raccontata ora. E si è presentata con l'energia di qualcuno della metà dei suoi anni. È al massimo della sua forma".

Anche Ellen Brown Furman ha elogiato Shirley MacLaine e Stephen Dorff:"È sempre stata la mia Claire [il nome del personaggio femminile], una donna forte e gentile come mia madre e mia zia. Stephen Dorff è il mio Edgar, un ruolo che incarna con verità, grinta ed eleganza. Insieme a mio figlio, il regista Brad Furman, questi tre talenti indomabili stanno dando vita alla mia sceneggiatura in un ambiente amorevole di rispetto reciproco. Il mio sogno sta diventando realtà. Pizzicatemi".

Vincitrice di un Oscar per Voglia di tenerezza, Shirley MacLaine è reduce dalle partecipazioni ai film American Dreamer e The Last Word, oltre alla serie Only Murders in the Building.