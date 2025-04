Stephen Dorff: la star di True Detective svela la collaborazione a sorpresa con una storica rock band

Intervistato dalla rivista Classic Rock, Stephen Dorff ha parlato apertamente di una recente illustre collaborazione al fianco di un'iconica rock band britannica.

Noto per i suoi ruoli in film come Backbeat, biopic su Beatles, Blade al fianco di Wesley Snipes e Somewhere di Sofia Coppola, Stephen Dorff ha aggiunto un altro tassello importante alla sua carriera.

Il monologo di Stephen Dorff nel nuovo album dei The Darkness

La voce di Stephen Dorff è presente in uno dei brani dell'album dei The Darkness Dreams on Toast, dal titolo Weekend in Rome. Proprio all'interno del brano, Dorff recita un monologo.

Stephen Dorff e Mahershala Ali in una scena di True Detective 3

"Conosco la loro musica da molto tempo. Ho sempre pensato che fossero una grande rock band, con la voce e lo stile di Justin (Hawkins, il cantante) e quel senso dell'umorismo folle. Mi piacciono molte band inglesi, ma The Darkness aveva qualcosa in più" ha spiegato Dorff nell'intervista.

Com'è nata la collaborazione tra Stephen Dorff e The Darkness

L'attore ha spiegato in che modo è nata e si è sviluppata la sorprendente collaborazione:"Ero a Londra per un impegno, e sono finito nello studio di Dan (Hawkins, chitarrista), dove stavano registrando l'album. Stavano lavorando a Weekend in Rome, e mi hanno chiesto se volevo partecipare".

"Justin stava scrivendo le parole mentre eravamo lì: 'Puoi dire questa frase? Puoi dirla così?' Mi hanno coinvolto anche in un paio di altri brani, ma credo che Weekend in Rome sia quello riuscito meglio, quindi è quello che hanno tenuto".

Stephen Dorff e Elle Fanning in una scena di Somewhere

Stephen Dorff nel 2023 ha recitato in King of Killers e il suo ultimo film, Lear Rex, è attualmente in post-produzione; al progetto ha partecipato al fianco di Al Pacino, Jessica Chastain, Ariana DeBose, Rachel Brosnahan e LaKeith Stanfield.