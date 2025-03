Nicolas Cage e Stephen Dorff al centro di uno scontro mortale nel trailer del western Gunslingers

Nicolas Cage e Stephen Dorff sono i protagonisti del western Gunslingers, di cui Lionsgate ha condiviso il trailer in attesa dell'arrivo nelle sale americane, previsto per l'11 aprile. Nel video si scopre quello che accade quando la calma vita di una cittadina del Kentucky viene travolta dall'arrivo di un ricercato e delle persone che lo stanno cercando, dando il via a uno scontro potenzialmente mortale.

Gunslingers è stato scritto e diretto da Brian Skiba. La sinossi ufficiale anticipa che quando l'uomo più ricercato in America appare in una cittadina del Kentucky, la sua storia violenta, si assiste poco dopo all'arrivo di un gruppo criminale assettato di sangue in cerca di vendetta e di una ricompensa. Mentre dei fratelli si scontrano tra loro e i proiettili fanno a pezzi la città, questo pistolero in grado di sparare alla velocità della luce fa pagare ai suoi nemici il prezzo più alto legato alla loro avarizia.

Ecco il trailer del western:

I due protagonisti sono interpretati da Nicolas Cage e Stephen Dorff. Nel cast ci sono inoltre Heather Graham nel ruolo di Val, Scarlet Rose Stallone che sarà Bella, Tzi Ma nei panni di Lin, Costas Mandylor che ha ottenuto la parte di Jericho, Cooper Barnes che nel film sarà Levi, Bre Blair che interpreta Mary, Mitchell Hogg che si cala nei panni di Jesse, Jeremy Kent Jackson a cui è stato affidato il personaggio di Robert Keller, Elisabetta Fantone che nel film interpreterà Annie, Laurie Love nel ruolo di Thalia, Dan O'Brien che sarà Josh, Brooklen Wilkes nel ruolo di Hope.