Stephen Amell e Minnie Driver protagonisti della serie tv Underbelly

Stephen Amell, Minnie Driver e Hamza Haq saranno i protagonisti di Underbelly, un crime drama ambientato nella regione delle 1000 isole, dove scorre un fiume pittoresco che funge da confine tra il Canada e gli Stati Uniti. La serie è stata creata da Graeme Stewart, autore di Saving Hope, e sarà una serie originale per lo streamer canadese Crave. Nel cast anche Tamara Podemski.

Shaftesbury, produttore di Hudson & Rex e Murdoch Mysteries, sta realizzando la serie in sei parti. Fifth Season cofinanzia e distribuisce lo show.

Tutto quello che sappiamo sulla nuova serie

Amell, che presto apparirà in Suits L.A., interpreta l'agente Henry Roland. Egli trova delle prove che collegano un caso di scomparsa di sostanze illegali al suo migliore amico d'infanzia, Tommy Hawley, interpretato da Haq. Mentre Henry si imbarca in una missione per salvare il suo amico, una spietata famiglia criminale britannica, guidata dalla matriarca May Ferguson, interpretata da Driver, è anch'essa alla ricerca del contrabbando scomparso e di Tommy.

Minnie Driver in Hunky Dory, ambientato nel 1976

Il cast comprende anche Podemski (Reservation Dogs) che interpreta l'agente rivale Erica Ross, e Christopher Heyerdahl (Van Helsing) che interpreta il suocero capo della polizia di Henry. Katia Edith Wood interpreterà la figlia di un amico di famiglia, Ruby, mentre Jeremy Watson sarà il suo partner. Nel cast anche Diego Klattenhoff.

Shaftesbury produce in collaborazione con Crave, Rogers Series Fund e Fifth Season. La regia è di Robert Budreau (Stockholm). Il team di sceneggiatori è guidato da Stewart e Aaron Martin (Slasher).

Il paesaggio fluviale di confine di Underbelly fornisce sia uno sfondo pittoresco che una copertura perfetta per i contrabbandieri, come dimostrerà la serie. "È l'ambientazione perfetta per questa serie poliziesca di ritorno", ha dichiarato Christina Jennings, presidente di Shaftesbury. "Siamo lieti di lavorare con Fifth Season e Bell Media/Crave con un cast guidato da Stephen Amell, Minnie Driver, Hamza Haq e Tamara Podemski".