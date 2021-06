Stephen Amell conferma: "Sono stato espulso dall'aereo durante una lite con mia moglie"

Stephen Amell ha scritto un tweet per confermare di essere stato espulso da un aereo della Delta durante una lite con sua moglie.

Stephen Amell ha confermato di essere stato espulso da un volo, prima che l'aereo potesse decollare, dopo aver avuto un alterco con sua moglie, Cassandra Jean Amell. In un tweet di questa mattina, la star di Arrow ha raccontato l'accaduto specificando di non essere stato espulso con la forza, contrariamente da quanto avevano riportato alcune testate giornalistiche.

Nel tweet l'attore ha scritto: "Io e mia moglie abbiamo litigato lunedì pomeriggio su un volo Delta da Austin a Los Angeles. Mi è stato chiesto di abbassare la voce e l'ho fatto. Circa 10 minuti dopo mi è stato chiesto di lasciare il volo. E l'ho fatto immediatamente. Non sono stato allontanato con la forza".

Stephen, in un secondo tweet, pubblicato sotto il post originale, ha aggiunto: "Mi sono prenotato un altro volo della Southwest 2 ore dopo e sono tornato a casa senza ulteriori problemi. Ho lasciato che le mie emozioni avessero la meglio su di me, fine della storia".

Cassandra non ha ancora affrontato pubblicamente l'incidente. L'attore e sua moglie erano ad Austin per l'ATX Television Festival, che hanno documentato su Instagram durante il fine settimana. Page Six ha riferito che Stephen avrebbe urlato contro sua moglie e, secondo quanto raccontato dai presenti, dopo aver ignorato le richieste di calmarsi di un assistente di volo, l'attore è stato scortato fuori dall'aereo.

In una dichiarazione a PEOPLE, Delta ha spiegato: "Il volo Delta 966 del 21 giugno ha subito un breve ritardo di otto minuti a causa di un cliente indisciplinato che è stato espulso dall'aereo prima della partenza. Il volo è arrivato prima del previsto all'aeroporto internazionale di Los Angeles."