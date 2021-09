Stephen Amell spiega cos'è realmente successo con sua moglie durante il "vergognoso" incidente in aereo

Stephen Amell si è nuovamente aperto a proposito dell'incidente avvenuto in aereo lo scorso giugno quando è stato cacciato da un volo per aver, presumibilmente, litigato con sua moglie. Nell'episodio di martedì del podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, la star di Arrow ha affermato di provare "profonda vergogna" per il suo comportamento, chiarendo che Cassandra, sua moglie, non aveva nulla a che fare con il suo sfogo.

"Ho bevuto troppi drink e mi trovavo in un luogo pubblico", ha esordito il 40enne. "Ero incazzato per qualcosa che non aveva niente a che fare con mia moglie e ho iniziato a litigare con lei. Ho litigato con lei perché volevo sfogarmi. Ecco, era un mio sfogo, non è stato un litigio tra noi due."

Supergirl: Stephen Amell in una scena di Elseworlds, parte 3

Stephen stava viaggiando su un volo Delta da Austin a Los Angeles, ma gli è stato chiesto di scendere prima del decollo. La star di Heels ricorda di essere stata "molto rumorosa" e "probabilmente di aver detto qualche parolaccia". L'attore, in precedenza, ha dichiarato sui social media che lui e Cassandra "hanno litigato" e sua moglie è rimasta sconvolta dalla sua dichiarazione.

"Per avere una vera e propria discussione, due persone devono parlare. Mia moglie ha pronunciato soltanto una frase per tutto il tempo: 'Se non abbassi la voce, ti chiederanno di scendere dall'aereo,'" ha spiegato Amell. "Non riesco nemmeno a ricordare per cosa ero arrabbiato... Chiaramente non era importante, ero solo arrabbiato e volevo essere arrabbiato."

"Ho detto che l'incidente era dovuto ad un litigio tra noi due... e non è la verità", ha chiarito di nuovo l'attore. "La colpa è tutta mia. Sento di aver passato gli ultimi 10 anni tentando di non fare lo stronzo in pubblico e questa volta sono stato uno stronzo in pubblico". Stephen ha anche aggiunto che Cassandra era "molto arrabbiata" per essere stata sbattuta fuori dall'aereo e che si è "incazzata ancora di più quando ho detto che avevamo litigato".