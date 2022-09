Step Up 3: la nuova stagione in anteprima su Starz Play dal 16 ottobre

L'attesissima terza stagione di Step Up sarà disponibile in anteprima dal 16 ottobre su Starz Play: ad annunciarlo è stato lo stesso servizio streaming premium internazionale di Starz. Il franchise di successo segue i drammi, le storie d'amore scandalose, i tradimenti e le rivalità in un mondo che vive di musica e danza all'interno di una grossa etichetta dello spettacolo.

Benvenuti a High Water, un incubatore di alto livello per nuovi talenti artistici, dove pericolo, corruzione, sospetti, desideri, risentimenti e ambizioni si scontrano dentro e fuori il quartier generale. Man mano che la lista dei talenti cresce, il fondatore e megastar della High Water Sage Odom (Ne-Yo) si trova ad affrontare un'accusa di omicidio, la rovina finanziaria e potenti nemici politici. La sua partner in affari e in amore, Collette Jones (Christina Milian), lotta per mantenere a galla il loro impero ma nasconde un segreto che potrebbe di rovinare tutto mentre al contempo cerca di coordinare un tour nazionale e abbandonare il suo ruolo di donna ombra dietro all'uomo famoso.

In mezzo al vortice c'è il loro collettivo di giovani artisti di talento, formati per diventare rapper e ballerini superstar: Rigo (Terrence Green), Poppy (Kendra Oyesanya), Tal (Keiynan Lonsdale), Davis (Carlito Olivero), Odalie (Jade Chynoweth) e la misteriosa nuova arrivata Angel (Rebbi Rosie). Tutti capiranno che realizzare il proprio sogno ha sempre un prezzo. La terza stagione vede nel cast anche Faizon Love, Eric Graise, Terayle Hill, Enrique Murciano e Tricia Helfer.

I nuovi episodi della serie creata e prodotta da Holly Sorensen andranno sin onda sulla piattaforma ogni domenica. Adam Shankman e Jennifer Gibgot tornano a produrre dopo essere già stati i produttori dei film originali del franchise Step Up, attraverso il loro marchio Offspring Entertainment. Anche Channing Tatum e Jenna Dewan, entrambi co-protagonisti del film originale Step Up, sono produttori esecutivi rispettivamente per la società di produzione Free Association e Everheart Productions Inc. Bill Brown è anche sceneggiatore e produttore esecutivo, e Dawn Wilkinson è regista e produttrice esecutiva.