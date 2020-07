Stellan Skarsgård in orizzontale? Il buffo cartello di sicurezza in un negozio londinese

Un negozio londinese a tema scandinavo ha usato Stellan Skarsgård e la sua famiglia come esempio per spiegare la distanza di sicurezza.

Nymphomaniac Volume II: Stellan Skarsgård al photocall di Venezia 201

Un negozio londinese a tema scandinavo ha usato Stellan Skarsgård e la sua famiglia come esempio per spiegare la distanza di sicurezza. Lo ha svelato su Twitter il regista inglese Edgar Wright, postando una foto del cartello che si può vedere all'interno di ScandiKitchen, un bar e negozio di alimentari della capitale britannica che vende prodotti svedesi. Questo il testo del cartello: "Il distanziamento sociale è figo. Mantenete una distanza di 2 metri. (più o meno la lunghezza di un alce - o di uno Skarsgård orizzontale)". Wright, dal canto suo, ha commentato che il corrispettivo britannico sarebbe l'attore e regista Stephen Merchant, noto per la sua statura fuori dal comune. Potete vedere qui sotto il tweet del cineasta:

Social distancing at @Scanditwitchen. (One horizontal Skarsgard is equivalent to the UK metric of one horizontal @StephenMerchant.) pic.twitter.com/QsnF9qhax1 — edgarwright (@edgarwright) July 25, 2020

The Little Drummer Girl: Alexander Skarsgård in un momento della serie

Una simpatica trovata, quella di ScandiKitchen, per chiarire il concetto della distanza di sicurezza per chi non avesse chiara la nozione dei due metri, poiché nel Regno Unito, così come negli Stati Uniti, non si usa il sistema metrico decimale. Sotto il tweet di Edgar Wright ci sono anche stati commenti su quale membro della famiglia fosse il più indicato per il cartello in questione: Stellan Skarsgård è infatti alto "solo" 1,91 metri, e i suoi tre figli maggiori - Alexander Skarsgård, Gustaf Skarsgård e Bill Skarsgård - lo superano ma senza arrivare esattamente a due metri, mentre il più giovane Valter Skarsgård, anche lui attore, arriva "appena" a 1,88 metri.

Prossimamente vedremo Stellan Skarsgård sul grande schermo in Dune, atteso adattamento del celebre romanzo, dove interpreta il perfido Barone Harkonnen, e poi su Disney+ in una miniserie ambientata nell'universo di Star Wars e incentrata sul personaggio di Cassian Andor, mentre Gustaf è su Netflix nei panni di Merlino nella serie arturiana Cursed. Alexander sta girando The Northman (dove appare anche Bill) e sarà sugli schermi prossimamente anche in Godzilla vs. Kong e The Stand.