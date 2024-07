Stefano De Martino condurrà Sanremo dopo Carlo Conti? Il suo contratto dice che...

Stefano De Martino sta certamente dimostrando di saperci fare per quanto riguarda la conduzione dei programmi televisivi, ne è dimostrazione il suo nuovo contratto con la Rai, il quale lo vede come erede alla conduzione di Affari Tuoi dopo l'addio definitivo di Amadeus, ormai passato a Canale 9. Ma che cos'altro prevede questo nuovo acccrdo con la rete nazionale?

Stefano De Martino alla conduzione di Sanremo?

Durante l'odierna presentazione dei palinsesti Rai infatti, lo stesso ad della Rai, Roberto Sergio, ha risposto a una domanda riguardante una clausola che, certamente, non è passata inosservata, all'interno del contratto di De Martino. Questa infatti include la possibilità per il conduttore di passare al timone delle prossime edizioni di Sanremo successivamente a quelle già date in carico al collega Carlo Conti.

Sergio ha quindi dato una grande rivelazione in merito alla questione: "Significa che c'è disponibilità da parte dell'azienda di valutare, dal terzo anno, una possibilità di lavorare per Sanremo". Ciò porta a pensare che se il successo di Stefano De Martino continuerà a crescere anche nel prossimo periodo questo potrà portarlo dritto verso una responsabilità che non capita a tutti, quello di essere scelto dall'emittente per essere il prossimo direttore artistico e conduttore del Festival della canzone italiana. Ma questo potrebbe accadere solo dopo che ci sarà stato modo per Carlo Conti di gestire al meglio i prossimi due anni della gara canora. Che sia finalmente il turno di passare la palla ai più giovani?