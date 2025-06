Affari Tuoi va in ferie: quando tornerà Stefano De Martino su Rai 1 dopo la pausa estiva

Si chiude questa sera l'edizione 2024-2025 dello show pre-serale di Rai 1 Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, che andrà pausa nelle prossime settimane.

Il programma tornerà in onda a settembre, con De Martino sempre alla conduzione davanti ai 'pacchisti' provenienti da tutta Italia pronti a sfidarsi in trasmissione.

Cosa andrà in onda al posto di Affari Tuoi

Da domenica 29 giugno, Rai 1 proporrà Techetechetè, storico contenitore che prende spunto dagli archivi della Rai per riproporre storici spezzoni di trasmissioni andati in onda in passato sulla Rete Ammiraglia.

Stefano De Martino in una puntata di Affari Tuoi

Presentatore d'eccezione è Topo Gigio per le prime puntate mentre dalla settimana successiva toccherà a Bianca Guaccero. Dalla musica al varietà passando per i festival, il costume, con monografie dedicate a leggende della musica come Ornella Vanoni, Mina e Rita Pavone.

Quando tornerà Affari Tuoi

Il programma di Stefano De Martino tornerà ufficialmente domenica 7 settembre. La data è stata confermata durante la presentazione dei palinsesti, svoltasi a Napoli lo scorso venerdì.

Il celebre gioco dei pacchi che coinvolge 20 rappresentanti delle Regioni Italiane, tornerà nell'access prime di Rai 1 con il suo meccanismo consolidato ormai da parecchi anni. Dopo una stagione da record con Stefano De Martino, il programma tornerà con alcune novità sia nella scenografia e sia nei contenuti.

Stefano De Martino è stato confermato ad Affari Tuoi e tornerà alla conduzione all'inizio di settembre.