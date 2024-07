Sanremo 2025 cambia date: il Festival slitta per paura della Coppa Italia (ma non teme la Champions League?)

La RAI ha ufficializzato le nuove date di Sanremo 2025, che slitterà di una settimana per non scontrarsi con la Coppa Italia su Mediaset, ma dovrà poi vedersela con i Playoff di Champions.

L'ufficialità è arrivata solo con la conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti RAI: Sanremo 2025 slitterà alla settimana successiva rispetto a quanto annunciato. Le nuove date comunicate vanno dall'11 al 15 febbraio. La motivazione che ha spinto a posticipare la "settimana santa" della TV? È sportiva.

Sanremo 2025 pasticcia con le date ma la colpa è della Coppa Italia?

Gli spettatori hanno sempre pensato che in Italia solo due eventi televisivi non dovessero temere rivali: il Festival di Sanremo e Il commissario Montalbano. E lo pensano a ragion veduta: lo dicono i dati. Nel 2025 il paradigma potrebbe cambiare perchè la kermesse canora più famosa del Paese (ma è anche una delle più seguite a livello internazionale, soprattutto grazie all'affetto degli italiani all'estero) ha avuto addirittura bisogno di slittare alla settimana successiva. Inizialmente infatti, come aveva anticipato addirittura chi gestisce il teatro Ariston, il Festival si sarebbe dovuto tenere nella cittadina ligure dal 4 all'8 febbraio 2025. Cosa ha fatto cambiare idea in fretta e furia? I quarti di finale di Coppa Italia, che vengono trasmessi sulle reti Mediaset.

Nella conferenza stampa l'AD Roberto Sergio ha motivato la decisione, in polemica con la Lega Calcio: "Abbiamo deciso di spostare una settimana in avanti il festival in accordo con il comune di Sanremo e questo è dovuto come sapete bene a un'improvvida decisione della Lega Calcio di mettere lo sport più amato, con i quarti di Coppa Italia in chiaro su Mediaset, in contrapposizione al festival. Non c'è stata possibilità di cambiare queste date e volendo dare al pubblico la possibilità di assistere a entrambe le manifestazioni abbiamo deciso questo spostamento, che creerà problemi logistici e organizzativi, ma che è stato condiviso dall'amministrazione comunale".

Considerando che gli ascolti dei quarti di Coppa Italia, e non solo dei quarti, sono ben poca cosa rispetto a quelli di Sanremo, viene spontaneo però chiedersi come mai la RAI non abbia considerato che nelle giornate dell'11 e del 12 febbraio, le prime due serate del Festival, la sua creatura più prestigiosa dovrà scontrarsi con i Playoff per l'accesso agli Ottavi di Champions League, trasmessi da Sky e sicuramente più attesi dei quarti di Coppa Italia, considerata anche la presenza nel torneo di ben 5 squadre italiane.