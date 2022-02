Stefano De Martino su Belen e il "ritorno di fiamma": ecco cosa ha detto

Nessun ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen: a smentire le voci di un riavvicinamento tra i due è stato l'ex ballerino nel corso di un'intervista a Gente. Stefano e Belen nelle ultime settimane sono stati pizzicati spesso insieme dai fotografi, anche a notte inoltrata.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono sposati il 20 settembre 2013, pochi mesi dopo la nascita del figlio Santiago, nato il 9 aprile. I due, conosciutisi dietro le quinte di Amici di Maria de Filippi, si sono separati nel 2015, poi sono tornati di nuovo insieme nel 2019 e si sono separati (di nuovo) l'anno successivo. Nelle ultime settimane numerosi indizi sembravano indicare che Stefano e Belen fossero tornati insieme, ma oggi il conduttore di Bar Stella ha smentito tutto al settimanale Gente.

L'ex ballerino di Amici ha spiegato il motivo per cui continua a vedersi con Belen Rodriguez: "Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più". Negli ultimi tempi, e precisamente da quando Belen ha rotto con Antonino Spinalbese, le frequentazioni sono aumentate, come afferma lo stesso De Martino "Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visti insieme, però non ci vedo niente di straordinario in una madre e un padre che trascorrono la domenica insieme al loro bambino".

Stefano De Martino quindi smentisce categoricamente che lui e Belen siano tornati insieme: "Non c'è alcun ritorno di fiamma, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo", afferma dando un duro colpo ai numerosi fan della coppia. "Le persone mi hanno conosciuto che ero un ragazzo e forse in questi anni si sono affezionate a me. Ma penso anche che ci sia una specie di transfert emotivo. Forse tutti hanno una storia che rimpiangono, un ex fidanzato mai dimenticato, una cotta dell'adolescenza, e osservare una coppia che torna assieme magari ti fa un po' sognare. E' come guardare in faccia uno che ha vinto al Superenalotto. Lo vedi e dici: 'Magari capita anche a me!'", dice Stefano dandosi così una spiegazione per l'attenzione, a volte morbosa, che ruota intorno a lui e a Belen.

Al di là del gossip Stefano De Martino pensa che la cosa più importante sia la famiglia "La mia vita è il lavoro, la famiglia, mio figlio, la madre di mio figlio. Sapere che stanno bene tutti, sapere che è tutto ok, quello è fondamentale per me".