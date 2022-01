Belen Rodriguez e Stefano De Martino: gli indizi che confermano il riavvicinamento

Nuovo ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Dopo la fine della relazione con Antonino Spinalbese, dalla quale è nata la piccola Luna Marì, la modella argentina e l'ex marito sembrano essere tornati a frequentarsi, pare che i due abbaino passato anche il week end insieme. Nel frattempo Belen ha pubblicato su Instagram un post che, secondo alcune interpretazioni dei fan, conferma il ravvicinamento con De Martino.

Solo pochi giorni fa Belen, scherzando con il figlio Santiago,ha confermato la fine della relazione con Antonino Spinalbese, secondo i rumors la coppia era in crisi da alcuni mesi, l'hair stylist ha lasciato la casa della Rodriguez che è ritornata single a tutti gli effetti. Uno status che sembra aver mantenuto per poche ore se è vero, come sostengono i soliti bene informati, che in questi ultimi giorni è riesplosa la passione per Stefano De Martino, ex marito e padre del primogenito Santiago.

Pochi giorni sul portale Whoopsee sono apparse delle foto dei due all'aeroporto, il conduttore di Bar Stella era andato a prendere Belen di ritorno da una vacanza in Uruguay. Ieri lo stesso portale ha pubblicato alcuni scatti sul suo profilo Instagram, nella caption viene spiegato che i fotografi che in questi giorni hanno 'pedinato' Belen hanno scoperto che ii due ex hanno passato il weekend insieme a casa di Stefano.

A rinforzare quest'ipotesi sono arrivate anche le immagini di Oggi, il settimanale ha pubblicato alcune foto di Belen e Stefano che in piena notte hanno portato il cane a passeggiare. Sull'edizione online del settimanale si legge "Oggi in edicola pubblica tutte le immagini di Belen Rodriguez mentre, sabato scorso, entra a tarda sera nella casa milanese dell'ex marito Stefano De Martino. La coppia esce dall'abitazione alle 2 di notte, per portare il cane a passeggiare nel parco lì vicino". Il portale anticipa l'ipotesi che i lettori del settimanale troveranno sulla rivista "per vedere Stefano De Martino e trascorrere alcune ore con lui, Belen Rodriguez ha violato l'isolamento fiduciario di 5 giorni cui era tenuta dopo il ritorno dall'Uruguay. E il suo scendere per una passeggiata notturna con ciabatte infradito e abiti diversi da quelli indossati all'ingresso fanno pensare a una vera storia sentimentale".

Oggi Belen Rodriguez ha scritto un lungo post nelle sue storie di Instagram, le parole della modella hanno dato vita a nuove speculazioni. Se da una parte Belen scrive "Non dovremmo mai sentirci in colpa di voler stare un po' da sole. Non dovremmo mai sentirci sbagliate nell'ammettere di esserci perse", che sembrano confermare l'addio ad Antonino, dall'altra la modella argentina afferma "Non dovremmo mai sentire che per qualcosa è troppo tardi, neanche quel sogno che avevamo accantonato chissà per quale buono e valido motivo". Molti fan pensano che il 'sogno accantonato' possa essere proprio il riavvicinamento a Stefano De Martino.