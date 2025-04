Stasera tutto è possibile ha un futuro? "Senza Stefano De Martino il gruppo non esiste più"

Un ritorno di Stasera Tutto è Possibile senza Stefano De Martino? Per Francesco Paolantoni è impossibile: senza De Martino non c'è neanche il gruppo, ha dichiarato il comico. Ecco cosa ha detto.

Che Stasera Tutto è Possibile fosse giunto a un punto di svolta, si era capito dall'ultima puntata. Il saluto commosso di Stefano De Martino ai telespettatori, l'abbraccio finale a Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, aveva fatto capire che non si trattasse di un semplice finale di edizione.

Il conduttore infatti, aveva dato un arrivederci indefinito: ci rivedremo qui o chissà dove, lasciando intuire che avrebbe potuto lasciare il programma.

Adesso, la conferma arriva da un'intervista di Francesco Paolantoni, che mette anche in chiaro un punto fondamentale: senza De Martino, non c'è più il gruppo.

Francesco Paolantoni: "Senza De Martino non c'è il gruppo di Stasera Tutto è Possibile"

Francesco Paolantoni e Herbert Ballerina

Intervistato da Fanpage, Paolantoni ha innanzitutto dichiarato di sapere che, in caso non tornasse De Martino, c'è la possibilità di una prossima conduzione dei The Jackal; inoltre ha chiarito che la produzione ha chiesto a De Martino di fare un'altra edizione. Ha poi aggiunto: "Ma Stefano avrebbe già dovuto farne un'altra, perché era prevista. Però le cose stanno andando velocemente, in modo imprevedibile, anche per lui. Ci sono meccanismi e dinamiche complicate, che si stanno accelerando. È tutto complicato".

Soprattutto però, Paolantoni ha spiegato cosa significherebbe l'assenza di De Martino nell'economia dello show: "Ovviamente, se non c'è Stefano, se si fa un'edizione senza di lui, non ci siamo neanche noi. Il gruppo si dissolve".

Locandina di Stasera tutto è possibile

A scanso di equivoci, il comico ha poi chiarito subito che non è una questione che ha a che vedere coi The Jackal, ma con la "famiglia" di Stasera Tutto è Possibile: "È soprattutto per Stefano. Stefano per noi è... - io, Biagio, Giovanni e Herbert - il gruppo. Ormai siamo quel gruppo lì. Se non c'è Stefano alla conduzione, il gruppo non c'è più. Non funziona più. Di conseguenza, non c'è lui, non ci siamo neanche noi".

Il saluto di Stefano De Martino nell'ultima puntata

Mentre ai tempi di Indietro Tutta c'era la consapevolezza di prendere parte a un successo della tv, stavolta no: "Pensavamo solo al divertimento nostro e a quello della gente. È stata una cosa che è venuta in un secondo momento. Abbiamo creato pian piano, in un po' di anni, una piccolissima cosa che poi è diventata quello che è diventata, perché non ci aspettavamo neanche noi questa affezione, questo amore, questa disperazione del pubblico quando il programma è finito". Insomma, un eventuale dipartita del gruppo storico "è soprattutto per Step. Per quello che è stato partecipare a quella storia meravigliosa. E senza Stefano alla conduzione, quella storia non c'è più, quel gruppo non c'è più".

Intanto, il gruppo storico di Stasera Tutto è Possibile si riunirà per una puntata speciale di Affari Tuoi, in onda in prima serata venerdì 2 maggio.