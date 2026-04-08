Stasera tutto è possibile su Rai 2: ospiti e anticipazioni della penultima puntata

Questa sera, mercoledì 8 aprile, Stefano De Martino conduce la sesta puntata di Stasera tutto è possibile. Tema "STEP Food", ospiti tra confermati e volti nuovi, e tanti giochi divertenti dall'Auditorium Rai di Napoli.

Questa sera, mercoledì 8 aprile, alle 21:20 su Rai 2, torna in prima serata Stasera tutto è possibile, il game show condotto da Stefano De Martino, con il sesto appuntamento della dodicesima edizione. Il programma continua a dominare il prime time: la scorsa puntata ha conquistato 2.339.000 spettatori con uno share del 16,4%, confermandosi leader della serata.

Il tema di Stasera tutto è possibile e gli ospiti dell'8 aprile

Il tema di oggi sarà STEP Food, il fil rouge del penultimo appuntamento realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Oltre agli ospiti fissi Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, tornerà Vincenzo De Lucia con la sua imperdibile imitazione di Maria De Filippi.

Herbert Ballerina

Con loro anche Federico Basso (Zelig e DopoFestival 2026), Carlo Amleto (Zelig, Bar Stella), Maria Di Biase e Corrado Nuzzo (coppia artistica e nella vita, noti per i programmi della Gialappa's Band), e Paola Di Benedetto (vincitrice del Grande Fratello VIP 4 e conduttrice).

Giochi e divertimento assicurato

Come sempre, sarà un susseguirsi di giochi e risate: tra i protagonisti dei momenti più divertenti ci saranno Passa la palla, Colonna sonora, Segui il labiale e, naturalmente, la mitica Stanza Inclinata. A completare lo show ci saranno il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, la mascotte del programma.

Dove rivedere la puntata di Stasera tutto è possibile

L'appuntamento è fissato per questa sera, mercoledì 8 aprile, su Rai 2 in prima serata alle 21:20. La banda di Stasera tutto è possibile è pronta a regalare ancora una volta risate e divertimento al pubblico a casa. Dopo la trasmissione, le singole puntate saranno disponibili sulla piattaforma di streaming gratuita RaiPlay.