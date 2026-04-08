Pretty Woman torna su Rai 1 per la 34ª volta: il rito TV che sfida Stefano De Martino

Dal 1992, anno della sua prima tv, Pretty Woman è diventato la più intramontabile delle repliche Rai, con un solo passaggio al pomeriggio e uno su Rai2. Per il resto è sempre stato prime time su Rai1, con il principe azzurro Stefano De Martino stasera a rischio sconfitta.

Pretty Woman torna su Rai 1 per la 34ª volta in prima serata. Un classico che sfida ancora gli ascolti e che stasera dovrà vedersela con Stefano De Martino e il suo Stasera tutto è possibile, su Rai 2.

Ci sono pochi grandi film che a ogni replica televisiva garantiscono un tot di fedelissimi telespettatori, evidentemente incapaci di cambiare canale dinanzi a un cult che ritengono imperdibile ad ogni passaggio in chiaro. Se Una Poltrona per Due è diventato l'inattaccabile appuntamento di Natale di Mediaset, su Rai 1 è Pretty Woman a indossare di diritto la fascia di 'usato sicuro' da 34 anni a questa parte.

Pretty Woman: come nasce il cult con Julia Roberts e Richard Gere

Locandina di Pretty Woman

Sarà il 34° passaggio Rai dell'intramontabile pellicola, favola d'altri tempi interpretata da Julia Roberts e Richard Gere con protagonista non una principessa bensì una prostituta, scelta per l'epoca a dir poco coraggiosa da parte di Touchstone Pictures, marchio Disney.

Moderna trasposizione di Cenerentola, Pretty Woman lanciò in orbita Julia Roberts, che venne candidata agli Oscar come miglior attrice protagonista. Tornato nei cinema italiani a febbraio 2026 in versione restaurata 4K e come evento speciale per San Valentino, il film di Garry Marshall ha incassato 265.450 euro 36 anni dopo l'uscita originale.

Chiaramente tutt'altri numeri fece nel 1990, quando Pretty Woman portò al Cinema 2.508.971 spettatori nelle 98 città d'Italia all'epoca censite, con 21,326 miliardi incassati.

Pretty Woman in TV: tutti gli ascolti Rai dal 1992 a oggi

I meravigliosi Julia Roberts e Richard Gere in Pretty Woman

Un amore inaffondabile, quello nei confronti di Pretty Woman, che da oltre 30 anni si ripete, ad ogni passaggio televisivo. Il primo, storico, è datato 13 aprile 1992, quando 10.388.000 telespettatori con uno share monster del 37.1% guardarono il film in prima tv su Rai1. All'epoca la prima serata iniziava alle 20:40 e finiva alle 22:40, con Radiocorriere TV che definì la Vivian di Julia Roberts una "Cenerentola da Marciapiede" che "grazie a Richard Gere si trasforma in uno splendido cigno, rimessa a nuovo e ripulita".

Dal 1994 in poi, anno della seconda e della terza messa in onda, Pretty Woman è puntualmente tornato in prima serata, con due passaggi tv anche nel 1995. Nel 1996, 1997 e 1998 la commedia romantica si fa rivedere una sola volta l'anno, per poi saltare il 1999 e tornare nel 2000 con altri 9 milioni di telespettatori e uno share al 33.25%.

Nel 2005, alla 13esima replica, il film cala pesantemente al 16,98% di share, per poi sdoppiarsi nel 2006, saltare il 2007 e tornare in doppia replica nel 2008. Alla 20esima replica, è il 9 settembre 2011, precipita al 13.4% di share, facendo immaginare un definitivo de profundis, per poi rialzarsi nel 2012, saltare il 2013, il 2016 e il 17 settembre del 2017 andare in onda eccezionalmente di pomeriggio. Le sue ultime apparizioni sono datate 28 maggio 2024 e 28 maggio 2025, con 2.642.000 spettatori pari al 15.76% di share e Isola dei Famosi su Canale5 ampiamente battuta e distanziata.

In 34 anni di numeri e prime serate Pretty Woman ha ribadito la propria unicità all'interno di un palinsesto televisivo che difficilmente riesce a mantenersi stabile per così tanto tempo su un solo film, tranne rarissime occasioni.

Su Canale 5 Titanic di James Cameron è diventato un altro appuntamento fisso, anche se a lungo frenato dalla discutibile scelta Mediaset di dividerlo in due prime serate, perché esageratamente lungo.

Ogni anno su Italia1 funziona la programmazione dell'intera saga di Harry Potter, con un picco Auditel raggiunto in piena pandemia che ha visto il maghetto sbancare gli ascolti.

Julia Roberts e Richard Gere, in tal senso, sono l'eccezione che conferma la regola, la rom-com perfetta che da decenni continua a farsi vedere e rivedere, seppur disponibile su Disney+ per tutti i suoi abbonati.

Un rito collettivo che ai tempi dei social riesce ad alimentarsi, anno dopo anno, grazie a migliaia di tweet che seguono live la messa in onda di una pellicola che si conosce praticamente a memoria, senza però mai stancare definitivamente.

Julia Roberts vs Stefano De Martino: la sfida Auditel di stasera

Lorella Cuccarini, Stefano De Martino e Biagio Izzo nella prima puntata di STEP

A quasi un anno dalla sua ultima replica Pretty Woman è stasera chiamato a ripetersi, andando a scontrarsi con la soap turca di Canale5 Forbidden Fruit e soprattutto con un altro prodotto Rai, ovvero Step di Stefano De Martino.

Da mesi spenta al mercoledì sera, Rai1 prova il colpo di coda con il classico dei classici arrivato alla sua 34esima messa in onda in 34 anni.

Da quando è tornato su Rai2, ovvero dal 4 marzo 2026, Stasera tutto è Possibile ha sempre vinto la sfida degli ascolti, approfittando anche di una programmazione al ribasso di Rai 1.

Da Il mio nome è Riccardo Cocciante passando per Un amore a 5 stelle, Morgane - Detective Geniale 5 poi cancellata e Un padre, Rai1 è stata accusata di essere volutamente andata in 'letargo' per favorire l'exploit di quel De Martino che nel 2027 condurrà il Festival di Sanremo, ma in realtà sugli scudi Auditel con STEP anche nel 2025, pur andando in onda il martedì sera.

Una flebile controprogrammazione da parte di Rai1 che da molti è stata letta come una sorta di spintarella al lanciatissimo Stefano, già reuccio dell'access prime time con Affari Tuoi e di fatto costretto a fare altrettanto in prima serata, visto l'onore che si fa onere ormai prossimo dell'Ariston, a cui l'ex ballerino di Amici deve arrivare di fatto 'blindato', inattaccabile almeno sul fronte degli ascolti.

Fino all'incognita di stasera, mercoledì 8 aprile 2026, con lo strausato sicuro di Julia Roberts alla ricerca di una favola Auditel, "Cenerentola da Marciapiede" (cit.) chiamata a battere il principe azzurro del servizio pubblico. Stasera davvero tutto è possibile?