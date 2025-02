Stefano De Martino re incontrastato di Rai 1: dopo Affari Tuoi sarebbe già pronto un nuovo show

Fin dal suo debutto su Rai 1 al timone del "nuovo" Affari Tuoi, Stefano De Martino si è imposto come nuovo volto di punta della rete. Non a caso, il programma di access time dell'ammiraglia Rai è un fenomeno in termini di ascolto, stracciando tutti i suoi rivali. E ora, a fronte di questo successo, per l'ex marito di Belen si pensa a un nuovo show che, presto, potrebbe debuttare in tv.

Un altro game show per Stefano De Martino? L'indiscrezione

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Per il momento non ci sono tante notizie in merito ma, secondo quanto è stato riportato da Tvblog pare che la Rai abbia tutte le intenzioni di affidare un nuovo programma a Stefano De Martino. Si pensa a un game show che possa andare in onda, sempre in access time, nel mese di giugno e dopo la fine di Affari Tuoi. Da quel che sembra, i vertici vorrebbero "accorciare" la permanenza in tv di Techetecheté - ovvero solo luglio e agosto - per dare spazio a De Martino.

Affari Tuoi: Giovanni da Lamezia Terme e il nome "falso" diventano un caso, poi lui spiega la verità

Al momento le notizie sono poche e fumose. Lo show sarà nuovo di zecca, e se funzionerà in termini di gradimento, allora potrebbe tornare in tv con nuovi episodi. L'idea principale è quella di creare un alternativa ad Affari Tuoi dato che, quando c'era Amadeus, allo show dei pacchi veniva affiancato quello di I soliti ignoti che ora, invece, è su Nove, con il titolo di Chissà chi è (ma senza la stessa fortuna di Affari Tuoi).

In attesa di altri dettagli, per Stefano De Martino si sta aprendo una stagione di grandi successi.

Non solo la notizia di un nuovo programma estivo ma, come riportano alcune fonti, pare che il conduttore sia in lizza per i prossimi Festival di Sanremo. Nessuna conferma ma, dato che è molto amato anche dal pubblico giovane, potrebbe essere un buon investimento per la Rai.