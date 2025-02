Affari Tuoi: Giovanni da Lamezia Terme e il nome "falso" diventano un caso, poi lui spiega la verità

Scoppia il caso nella puntata di Affari Tuoi del 3 febbraio: come mai un concorrente si è presentato in trasmissione con un nome diverso? La verità dietro la scelta insolita.

Nel corso delle ultime ore è scoppiato un vero e proprio caso ad Affari Tuoi. Al centro di polemiche e di pettegolezzi è finito Giovanni da Lamezia Terme, il pacchista che ha giocto nella puntata del 3 febbraio. Si presenta come Giovanni ma sui social si fa chiamare con un nome diverso. E non è tutto: la sua compagna è stata anche lei una delle pacchiste nell'era di Amadeus.

Il mistero di Giovanni e del nome "falso": il caso di Affari Tuoi del 3 febbraio

Di solito interessa raccontare le storie personali dei giocatori che arrivano su Rai 1, ma, questa volta, il fatto è un altro. Giovanni si è portato a casa una vincita di ben 40.000 euro, anche se aveva un pacco con i 75.000, ma la sua presenza ha fatto molto rumore per un'altra questione. Il giocatore sui social si fa chiamare Gianfranco. Dato che la notizia si è sparsa, l'ormai ex pacchista della Calabria in una storia su Instagram ha spiegato le motivazioni.

"Visto che vi state ammazzando sul capire perché io sia andato a partecipare con un altro nome vi preciso che il mio nome è GIOVANNI", scrive il concorrente. "Avendo purtroppo il secondo nome (Francesco, ndr) mi conoscono tutti come GIANFRANCO e di conseguenza è quello il mio nome sui social" aggiunge. "Nessuno ci vieta di mettere i nomi che vogliamo sui social. Avrei potuto scrivere qualsiasi cosa su Instagram o Facebook. Spero che ora possiate riuscire a dormire sonni tranquilli" conclude.

Ma non è tutto. Andando a fondo e scoprendo le foto che Giovanni ha pubblicato sui social, spunta anche dell'altro. La sua fidanzata, Jessica Falvo aveva infatti già partecipato ad Affari Tuoi! Nella puntata del 27 aprile 2024, quando a condurre c'era ancora Amadeus, la ragazza aveva vinto ben 115.000 euro, accettando l'offerta, avendo però un pacco contenente la massima vincita possibile.

Jessica Falvo mette a tacere la questione pubblicando anche lei una storia su Instagram e parlando di destino. "Esattamente un anno dopo la mia esperienza ad Affari Tuoi, sei salito tu su quel palco, dimostrando a tutti quanto vali. Un'emozione unica, un regalo della vita che ci lega ancora di più. Grazie a chi ci ha supportato con il cuore e anche a chi, sotto sotto, un po' brucia! Orgogliosa di te, sempre".