Stefano De Martino e Belen ancora insieme: dopo l'"incidente" a Milano, la cena in Sardegna

Gli ex più famosi della tv riaccendono il gossip e le speranze tra i fan facendosi vedere insieme in Sardegna, in compagnia di amici in comune e del figlio Santiago.

Vacanze sarde e incroci inattesi per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, beccati nello stesso ristorante a Porto Cervo insieme ad amici come Biagio Izzo e Ciro Ferrara. A documentare la serata ci ha pensato un illusionista, che ha condiviso foto e video con tag a entrambi, scatenando il gossip.

Stefano e Belen a Porto Cervo: la cena che fa parlare

Che estate sarebbe senza una foto insieme (o quasi) di Belen e Stefano De Martino? I due ex coniugi si sono ritrovati ieri sera nello stesso locale in Costa Smeralda, in compagnia di amici dello showbiz e del loro figlio Santiago.

Le immagini arrivano direttamente dal profilo Instagram del "magopiti", illusionista tra i più attivi sui social che ha immortalato il gruppo durante uno dei suoi numeri. Nelle storie compaiono Biagio Izzo e Ciro Ferrara, si intravede De Martino e, tra i tag, spunta anche Belen Rodriguez. La showgirl c'è ma non si vede. Anche se, in un secondo momento, si lascia fotografare con il mago.

Estate materna per Belen, vacanze tra amici per Stefano

Belen lo aveva detto: "La mia sarà un'estate materna". In effetti da giorni si mostra in Sardegna con i figli Santiago e Luna Marì, tra spiagge da sogno e giochi in acqua. Nessuna fiamma (almeno per ora), solo relax e famiglia. Che sia un modo per riprendersi dalla crisi con la sorella Cecilia?

Dopo il flirt con Olly e la celebre frase sulla castità post-separazione, la showgirl sembra aver scelto il low profile per l'estate 2025.

De Martino, invece, si gode la compagnia di amici e amiche tra cui Gilda Ambrosio e Caroline Tronelli, nomi che fanno drizzare le antenne ai fan più attenti. Anche lui in vacanza in Sardegna, ma in barca, tra risate e tramonti.

Famiglia riunita per una sera, ma ci sarà dell'altro?

Belen Rodriguez

Che tra Belen e il conduttore di Affari tuoi ci sia ancora un'intesa speciale è cosa nota. Questa cena a Porto Cervo riaccende le speranze dei fan più romantici: reunion in vista o semplice serata condivisa per amore di Santiago? Per ora nessuna conferma, ma le immagini parlano chiaro: l'estate dei due ex si preannuncia più incrociata del previsto.