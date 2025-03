Stefano De Martino assediato dalle fan, l'ironia social del Dottore di Affari Tuoi: "Liberatelo"

Per Stefano De Martino è un momento molto fortunato: il suo Affari Tuoi su Rai Uno vola negli ascolti, Stasera Tutto è Possibile su Rai Due anche, è dato come futuro conduttore del Festival e sembra essere il pibe de oro del piccolo schermo.

Non solo: è anche pieno di fan che lo adorano. Almeno stando a quanto ci ha mostrato l'autore tv Pasquale Romano.

L'ironia social del Dottore: "Liberatelo"

Stefano De Martino assediato dai fan

Pasquale Romano è il Dottore di Affari Tuoi, e ha pubblicato una storia Instagram che ci mostra un De Martino "assediato" fuori dagli studi Rai.

Nel sottofondo c'è La casa in riva al mare di Lucio Dalla e inquadrata, una finestra con le sbarre; dietro c'è, appunto, Stefano De Martino.

Il conduttore di Affari Tuoi osserva dall'alto un gruppo di ragazze che lo attendono all'esterno, probabilmente per un autografo o un selfie insieme. Pasquale Romano ha aggiunto la didascalia "Liberatelo", a sottolineare quanto De Martino sia ormai diventato una celebrità della nostra tv.

Stefano De Martino: da Amici ad Affari Tuoi

Stefano De Martino ad Amici

Ereditato da Amadeus il programma, Stefano De Martino ha portato Affari Tuoi al 30% di share, portando una ventata di freschezza nel preserale di Rai Uno. Intanto, il suo Stasera Tutto è Possibile su Rai Due ha superato anche reti ammiraglie come Rai Uno e Canale 5. Nato artisticamente come ballerino ad Amici, per anni è stato al centro del gossip come compagno di Belen Rodriguez. Nel frattempo però, si è costruito una carriera televisiva; inizialmente come ballerino professionista di Amici, poi lasciando gradualmente da parte la danza e puntando tutto sulla conduzione.

Il siparietto social condiviso dal "dottore" è un'ulteriore conferma del suo successo.