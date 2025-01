Fenomeno Affari Tuoi: Stefano De Martino batte l'edizione di Amadeus con ascolti record

C'era un intero plotone di esecuzione ad attendere Stefano De Martino, promosso dal giorno alla notte all'access prime time di Rai1 in sostituzione di sua maestà Amadeus, ma l'ex ballerino di Amici di Maria nel frattempo diventato conduttore ha sbalordito e addirittura fatto meglio di chi l'aveva preceduto. Perché Affari Tuoi è diventata la trasmissione dell'anno, in grado di calamitare ogni sera oltre 6 milioni di telespettatori, con share che superano il 30% doppiando puntualmente la diretta concorrenza di Striscia la Notizia.

L'azzardo vincente chiamato Stefano De Martino

Vero è che proprio Amadeus è stato colui che ha rilanciato un format che si pensava usurato, superato, da sei anni in naftalina dopo l'ultima infelice esperienza firmata Flavio Insinna. Con la sua indiscussa capacità di divertirsi divertendo, Amadeus ha in pochi mesi rianimato Affari Tuoi, dall'aprile al giugno del 2023, per poi confermarsi da settembre 2023 a giugno del 2024, con ascolti da urlo e una certezza che si pensava granitica: nessuno potrà mai eguagliarlo.

La scommessa Stefano De Martino, che si è fatto la sua lunga gavetta su Rai2 con programmi come Made in Sud, Stasera tutto è possibile e Bar Stella, era apparsa un azzardo, un rischio davvero enorme per una fascia oraria tanto importante, ricca e ambita. Ma da subito, da settembre 2024, Stefano si è dimostrato capace di reggerne il peso, sciogliendosi con il tempo, ammorbidendosi, scrollandosi di dosso l'inevitabile tensione, empatizzando con i concorrenti, divertendosi divertendo. Anche lui. E i risultati sono stati inimmaginabili.

Il confronto Auditel tra Stefano De Martino e Amadeus

Se tra settembre e dicembre 2024 si è detto e scritto che De Martino non ha fatto altro che raccogliere quanto seminato da Amadeus l'anno precedente, le prime due settimane del 2025 hanno confermato che l'allievo ha superato il maestro. Affari Tuoi sta infatti battendo nettamente la passata edizione condotta dall'ex direttore artistico del Festival di Sanremo. Ogni sera, con numeri enormi.

In questi primi 14 giorni del 2025 la media Auditel dell'Affari Tuoi di Stefano De Martino è schizzata ai 6 milioni di telespettatori, con uno share al 29%. Un anno fa, nei primi 14 giorni di messa in onda l'Affari Tuoi di Amadeus si fermava ad una media di 5.3 milioni di telespettatori con uno share al 25,4%. Numeri alla mano, 700.000 telespettatori in più guardano ogni sera l'Affari Tuoi di De Martino rispetto a quello di Amadeus, con quasi il 4% di share in più.

Un inizio 2025 da record per Affari Tuoi

Un anno fa, nei primi 14 giorni del 2024 Amadeus toccò il suo picco massimo il 3 gennaio, con 5.638.000 spettatori, senza mai superare la soglia dei 6 milioni. In questo inizio 2025 Stefano De Martino ha abbattuto il muro dei 6 milioni di telespettatori per ben 7 volte su 14 puntate andate in onda, arrivando ai 6.616.000 telespettatori l'8 gennaio. 12 mesi fa Amadeus superò il muro del 30% di share solo una volta, mentre De Martino in questo 2025 c'è riuscito 5 volte.

Anche lo Speciale Lotteria Italia ha visto Stefano battere Amadeus. Nel 2024 venne visto da 5.284.000 telespettatori, pari al 24,95% di share, mentre nel 2025 la sera della Befana ben 6.281.000 telespettatori hanno guardato Affari Tuoi, con share al 33.2%. E se Amadeus, nel frattempo planato su Nove, è stato costretto a chiudere il fallimentare access prime time di Chissà chi è, nel frattempo finito in prime time con deludenti speciali, De Martino brinda ad un successo clamoroso e punta al raddoppio.

Il ritorno di STEP

Stasera tutto è possibile, nato proprio con Amadeus conduttore nel 2015 e poi finito tra le braccia di Stefano nel 2019, è pronto a tornare su Rai2 con l'undicesima stagione a partire da martedì 28 gennaio 2025. Al fianco di De Martino ritroveranno spazio Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito e Herbert Ballerina, per un format che lo scorso anno ha raggiunto il suo picco massimo Auditel, con una media dell'11,30% di share e ben 1.798.000 telespettatori.

Numeri da champagne per Rai2, con Stefano pronto a sdoppiarsi con tanto di passaggio di testimone dal primo al secondo canale del servizio pubblico. Dalle 20:40 alle 21:30 in onda su Rai1 con Affari Tuoi, per poi andare in pubblicità e ricomparire su Rai2 con Stasera tutto è Possibile. Mai titolo fu più appropriato per descrivere la stagione televisiva di un ex ballerino diventato conduttore che punta allo scettro nel 2027. Il suo primo Festival di Sanremo. Vogliamo scommettere?