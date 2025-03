Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi nel trailer di Una figlia, film di Ivano De Matteo in sala il 24 aprile

Trailer ad alto drammatico per Ivano De Matteo, con la sua nuova fatica Una figlia, in anteprima al BIF&ST di BARI il 24 marzo e in uscita nelle sale italiane a partire dal 24 aprile.

Con il suo nuovo film, Una figlia, Ivano De Matteo torna a indagare nel malessere delle nuove generazioni e nei lati oscuri della famiglia "tradizionale". Come anticipa il trailer di Una figlia, in anteprima al BIF&ST di BARI il 24 marzo e in uscita nelle sale italiane a partire dal 24 aprile distribuito da 01 Distribution, Stefano Accorsi interpreta un padre vedovo che prova a rifarsi la vita con una nuova compagna, ma il rapporto simbiotico con la figlia adolescente si infrange quando lei compie un crimine inimmaginabile.

Scritto da Valentina Ferlan e Ivano De Matteo, che si sono liberamente ispirati al romanzo di Ciro Noja Qualunque cosa accada, il film vede nel cast anche Ginevra Francesconi, Michela Cescon, Thony, Toni Fornari e Barbara Chiesa.

La sinossi

Pietro è un uomo di mezza età con un grande dolore alle spalle: la morte di sua moglie che lo ha lasciato solo con la loro figlia. Non ha avuto tempo di elaborare per il dolore perché ha dovuto occuparsi di lei, crescendola con amore e dedizione in un rapporto esclusivo, totalizzante, in cui uno curava le ferite dell'altro attraverso le proprie.

Quando, dopo qualche anno, proverà a rifarsi una vita con una nuova compagna, non tutto andrà come sognato. La reazione di sua figlia sarà devastante e Pietro sarà messo a dura prova. Si ritroverà a lottare tra rabbia e istinto paterno. Fino a che punto sarà in grado di perdonare?