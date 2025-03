Opus: l'anteprima dell'horror con John Malkovich e un focus su A24 al Bif&st 2025

La casa di produzione A24 sarà la grande protagonista al Bif&st - Bari International Film&Tv Festival 2025, in programma dal 22 al 29 marzo. La società sarà celebrata con un 'Focus A24' e con l''anteprima dell'horror Opus di Mark Anthony Green, lanciato al Sundance Film Festival a gennaio.

La A24 si è fatta notare in questi ultimi anni per le scelte coraggiose distribuendo titoli come Spring Breakers (2012) di Harmony Korine. Negli ultimi anni è diventata un punto di riferimento per registi del calibro di Darren Aronofsky, Jonathan Glazer e Alex Garland, e ha lanciato talenti come Ari Aster, Robert Eggers, Rose Glass, Charlotte Wells. Sua la produzione di progetti televisivi di successo tra cui Euphoria (Sam Levinson, 2016), The Curse (Nathan Fielder e Benny Safdie, 2022) e Beef - Lo scontro (2023).

L'anteprima di Opus

Locandina di Opus

Martedì 25 marzo, il Bif&st ospiterà l'anteprima del film Opus di Mark Anthony Green, proiettato alla presenza del regista al Teatro Petruzzelli. John Malkovich, di nuovo alle prese con un ruolo ambiguo e controverso, interpreta un'iconica popstar che fa ritorno sulle scene dopo 30 anni di silenzio con un evento di lancio del suo nuovo album che si preannuncia tanto memorabile quanto misterioso. Tra i partecipanti all'evento una giovane giornalista, Ariel Ecton (Ayo Edebiri), che si ritroverà coinvolta in un piano machiavellico. Nel cast anche Juliette Lewis, Murray Bartlett, Stephanie Suganami, Young Mazino, Amber Midthunder e Tony Hale. L'horror arriverà poi nelle sale italiane il 27 marzo distribuito da I Wonder Pictures.

La retrospettiva su A24 comprende una selezione di otto titoli tra quelli che hanno segnato il successo e lo stile dello studio americano. Verranno proiettati al Multicinema Galleria di Bari il premio Oscar Everything Everywhere all At Once di Dan Kwan e Daniel Scheinert, Lady Bird di Greta Gerwig, Hereditary di Ari Aster, The Lighthouse di Robert Eggers, C'mon C'mon di Mike Mills, The Whale di Darren Aronofsky, La zona d'interesse di Jonathan Glazer e Civil War di Alex Garland.