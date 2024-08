Steamboat Willie: il conturbante trailer della parodia horror di Topolino è online

Con le iterazioni originali di diversi personaggi Disney ormai di dominio pubblico, si sono aperte le porte a parodie che presentano nuove versioni distorte e spaventose di questi personaggi (nonostante ciò, gli studios rivali sono ancora molto limitati in ciò che possono fare e il più piccolo passo falso potrebbe portare a un'enorme causa legale).

Una delle parodie che ha attirato maggiormente l'attenzione è l'imminente film horror Screamboat che, nel caso non fosse ovvio, è basato sull'iconico predecessore di Topolino, Steamboat Willie, di cui oggi è stato diffuso il primo trailer ufficiale.

Topolino, Minni e Tigro: da gennaio i personaggi saranno di dominio pubblico

I dettagli della versione horror di Topolino

Diretto da Steven LaMorte, già regista nel 2022 di The Mean One, un horror basato su Il Grinch, il teaser trailer suggerisce che il progetto renderà felici i fan dello slasher.

Steamboat Willie: un'immagine del corto Disney

Il film vede la star di Terrifier David Howard Thornton nei panni della versione distorta di Steamboat Willie. Nel cast anche: Allison Pittel (Stream), Amy Schumacher (The Mean One), Jesse Posey (Teen Wolf), Jesse Kove (Cobra Kai), Rumi C Jean-Louis (Hightown), Jarlath Conroy (Day of the Dead) e Charles Edwin Powell (L'esorcista 3).

Secondo la sinossi, "Screamboat segue un gruppo di newyorkesi durante un viaggio notturno in traghetto che diventa mortale quando un topo dispettoso inizia a scatenarsi, prendendo di mira gli ignari passeggeri. L'improbabile equipaggio deve unirsi per sventare la minaccia omicida prima che il loro rilassante viaggio si trasformi in un incubo". Potete vedere il nuovo trailer qui sotto prima dell'uscita prevista per il 2025.

"Steamboat Willie ha portato gioia a intere generazioni, ma sotto quell'aspetto allegro si nasconde il potenziale per un terrore puro e squilibrato. È un progetto che ho sognato e non vedo l'ora di scatenare questa versione distorta di questo amato personaggio nel mondo", ha affermato LaMorte a gennaio.

Screamboat non è l'unica parodia horror in arrivo: dopo Winnie the Pooh: Sangue e Miele, il Poohniverse sembra destinato ad espandersi con diversi nuovi personaggi di pubblico dominio. Bambi: The Reckoning, Pinocchio: Unstrung e Peter Pan's Neverland Nightmare sono tutti in arrivo e ora oggi è stato diffuso il trailer di quest'ultimo titolo.