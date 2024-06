Steamboat Willie: nel cast della versione horror anche la star di Terrifier

Steamboat Willie, il corto animato con protagonista Topolino, ispirerà un film horror e la produzione sta iniziando ad annunciare i primi nomi degli interpreti che faranno parte del cast del progetto.

A gennaio lo storico progetto della Disney è diventato di pubblico dominio, permettendo così di usarlo come ispirazione per altri progetti, come accaduto in precedenza con Winnie the Pooh e i suoi amici.

L'approccio da brividi a Steamboat Willie

La versione horror della storia si intitolerà Screamboat e racconterà quello che accade a un gruppo di newyorchesi che si imbarcano di notte su un traghetto. La situazione prende una svolta mortale quando un topo malvagio inizia a uccidere i passeggeri. L'equipaggio dovrà unire le forze per sconfiggere la minaccia prima che sia troppo tardi.

Thornton in Terrifier

David Howard Thornton, già interprete di Art il clown in Terrifier, sarà uno dei protagonisti.

Nel cast ci saranno anche Allison Pittel (Stream), Amy Schumacher (The Mean One), Jesse Posey (Teen Wolf), Jesse Kove (Cobra Kai), Rumi C Jean-Louis (Hightown), e i veterani del cinema horror Jarlath Conroy (Day of the Dead) e Charles Edwin Powell (The Exorcist III).

Il protagonista di Screamboat

Alla regia sarà impegnato David Howard Thornton che ha già dichiarato di non vedere l'ora di assistere all'interpretazione di Thornton nella parte dell'assassino.

L'attore ha sottolineato che "Screamboat sarà terrificante ed esilarante", e i fan del cinema di genere non vorranno perdersi l'esperienza davvero elettrizzante e sorprendente sul grande schermo.

Il film, che segue l'esempio del "Poohniverse" e di altri progetti ispirati ai classici Disney, arriverà nelle sale di tutto il mondo nel 2025.