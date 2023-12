Topolino, Minni e Tigro: da gennaio i personaggi saranno di dominio pubblico

Topolino e Minni diventeranno, dall'1 gennaio, di dominio pubblico e la Disney non potrà più godere dei diritti in esclusiva delle prime versioni dei personaggi.

A 95 anni dal debutto del cortometraggio Steamboat Willie, chiunque potrà usare liberamente il design del personaggio.

La lista delle opere di dominio pubblico

Nella lista delle opere che diventeranno di dominio pubblico a gennaio 2024 ci saranno anche Tigro, l'amico di Winnie Pooh, che aveva debuttato nel 1928 come Topolino e Minni. Tra le opere letterarie che non rientreranno più nelle regole del copyright ci sono poi L'amante di Lady Chatterley e Niente di nuovo dal fronte occidentale. Tra i film, invece Il cameraman di Buster Keaton.

A suscitare maggiormente l'entusiasmo dei creatori di contenuti è però la possibilità di utilizzare liberamente Topolino, come dichiarato da Jennifer Jenkins, a capo del Duke Center for the Study of the Public Domain: "Quello è qualcosa di grande, sta generando così tanto entusiasmo nella comunità legata al copyright. Sta finalmente accadendo".

Come riporta Variety, è più che probabile che i personaggi ora saranno al centro di progetti di vario genere, anche destinati a un pubblico adulto come accaduto in passato in occasione di Winnie the Pooh: Blood and Honey.

Disney potrà ancora contare sui marchi protetti e sulle nuove versioni del personaggio e sarà probabilmente molto più complicato delineare i confini tra l'uso consentito e quello proibito. Jenkins ha però ricordato che lo studio potrà proteggere il brand nel caso in cui si ritenga che l'uso compiuto del design e del personaggio sia attribuibile, in modo scorretto, alla Disney, ma non limiterà l'espressione creativa da parte degli artisti.