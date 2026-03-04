Stasera tutto è possibile su Rai 2 con Stefano De Martino: ospiti e anticipazioni del 4 marzo

Questa sera mercoledì 4 marzo su Rai 2 torna Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino, fresco della nuova investitura da parte di Carlo Conti come prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.

Con la puntata di oggi prende il via la nuova stagione del programma, giunto alla dodicesima edizione (l'ottava guidata da De Martino). Il conduttore aveva assunto la guida dello show nel 2019, raccogliendo il testimone da Amadeus.

Il cast e gli ospiti della prima puntata

In questi anni STEP è diventato un vero cult della televisione, portando a Rai 2 ascolti record per la rete. E poiché squadra vincente non si cambia, accanto a De Martino tornerà l'affiatatissimo cast fisso. Nel cast ritroveremo:

Francesco Paolantoni

Herbert Ballerina

Giovanni Esposito

Biagio Izzo (presente in alcune puntate)

Stasera tutto è possibile

Non mancheranno le imitazioni di Vincenzo De Lucia e, da quest'anno, si aggiungeranno quelle di Claudio Lauretta, che inaugurerà la stagione con la sua imitazione di Gerry Scotti. Per la prima puntata, a tema Step Back, sono attesi anche:

Lorella Cuccarini

Peppe Iodice

Brenda Lodigiani

Mariasole Pollio

Giochi, conferme e novità

Saranno sette le puntate in programma, ognuna con un tema diverso. Come da tradizione, lo show andrà in onda dall'Auditorium Rai di Napoli, pronto ad accogliere comici, attori e volti noti dello spettacolo, chiamati a mettersi in gioco tra improvvisazione e prove esilaranti.

Tra i giochi immancabili torna l'icona del programma, La Stanza inclinata, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi che mette a dura prova equilibrio e prontezza. Confermati anche i grandi classici come Rubagallina, Segui il labiale e Rumori di mimo, oltre a nuove sorprese tutte da scoprire.

Presenti anche in questa edizione il dj Claudio Cannizzaro e l'amatissima mascotte Panda. L'appuntamento è per questa sera su Rai 2, per una nuova stagione all'insegna del divertimento e dell'improvvisazione. Le singole puntate saranno caricate dopo la messa in onda sulla piattaforma streaming RaiPlay.