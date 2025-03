Stasera tutto è possibile su Rai 2, gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 25 marzo

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Stasera tutto è possibile in onda questa sera su Rai 2 e condotta, come di consueto, da Stefano De Martino.

Appuntamento imperdibile questa sera, martedì 25 marzo, su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. Infatti, va in onda la nuova puntata di Stasera tutto è possibile, lo show condotto da Stefano De Martino. La nuova puntata è intitolata "Sei un mito" e ci riporta all'indimenticabile canzone degli 883.

Anche questa nuova puntata di Stasera tutto è possibile, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, si preannuncia particolarmente divertente e scoppiettante. Lo show, che sta facendo registrare ascolti ben oltre la media della rete, vedrà anche stasera la partecipazione degli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia. Accanto a loro non mancheranno il Panda e il DJ Cannizzaro.

Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata del programma.

Le anticipazioni della puntata del 25 marzo di Stasera tutto è possibile

Paolo Ruffini durante Ciné 2022

Il titolo della nuova puntata è "Sei un mito" e questa sera giocheranno: il cantante e musicista Paolo Belli, il comico Peppe Iodice, l'attore e regista Paolo Ruffini, la comica Aurora Leone e l'attrice e conduttrice Flora Canto. Tutti pronti a sfidarsi in una serie di giochi a partire dalla stanza inclinata e poi La coppia che scoppia, Golden Step, Mimo senza fili e Rubagallina. Sarà una serata assolutamente imperdibile, ricca di gag indimenticabili che scateneranno risate da parte di tutto il pubblico.

Lo show sta ottenendo un successo straordinario grazie al giusto mix tra comicità e divertimento. Grande merito ovviamente deve essere riconosciuto anche al conduttore, Stefano De Martino, il quale sta collezionando numeri davvero straordinari e in questa trasmissione veste il ruolo di padrone di casa.

Come detto, l'appuntamento è per questa sera, martedì 25 marzo 2025, alle ore 21.20 su Rai 2. Lo show condotto da Stefano De Martino è visibile anche in streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.