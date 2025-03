Stefano De Martino, che fenomeno: re di Affari Tuoi e ascolti da urlo con Stasera tutto è possibile

Sbanca l'Auditel su Rai1 con i pacchi per poi ripetersi pochi minuti dopo su Rai2 con i comici. Stagione magica per l'ex ballerino diventato apprezzato conduttore.

Chiamatelo Mida, Re Mida. Stefano De Martino è ufficialmente diventato il nuovo reuccio del servizio pubblico. Perso Amadeus, planato su Nove, la Rai ha scommesso tutto sull'ex ballerino di Amici di Maria, 35 anni appena ma già da sei volto dell'azienda. Era il 2019 quando un giovanissimo De Martino esordiva su Rai2 alla conduzione di Made in Sud. Poi sono arrivati La notte della Taranta, il Festival di Castrocaro, l'ambiziosa e tutt'altro che indimenticabile esperienza di Bar Stella, il Tim Summer Hits, il Collegio come voce narrante e due programmi ereditati proprio da Amadeus. Prima Stasera tutto è possibile, poi Affari Tuoi. E il successo è stato in entrambi i casi clamoroso.

Da Amadeus a Stefano De Martino

Locandina di Affari tuoi

Perché l'allievo ha superato il maestro. I numeri Auditel di Affari Tuoi che fino allo scorso settembre si credevano irripetibili sono stati invece ampiamente superati da De Martino, riuscito a far meglio dell'ultima edizione del programma firmata Amadeus. Il 30% di share è ormai un punto fermo dell'access prime time di Rai1, che umilia la concorrenza di Canale5 con Striscia la Notizia doppiandola, ogni sera, con picchi di 7 milioni di telespettatori. Ma è su Rai2 che De Martino ha dato forma al suo capolavoro. L'undicesima stagione di STEP, partita lo scorso 28 gennaio, sta infatti registrando numeri da record. Prima puntata al 14,24% di share con 2.263.000 telespettatori, per poi scendere al 13%, al 12,5%, risalire al 13,7% e schizzare al 14.7% di share il 4 marzo. Serata storica perché Rai2 ha battuto tutti. Stefano De Martino meglio di Miriam Leone con Miss Fallaci su Rai1 e di Tom Cruise con Mission: Impossible - Dead Reckoning su Canale5.

Il miracolo STEP

Stasera tutto è possibile

Un autentico miracolo Auditel, considerando anche la scarsa qualità comica del programma, vero e proprio asilo umoristico in cui De Martino spazia tra una prova e l'altra affiancando Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, il 4 marzo scorso coadiuvati da Carmen Di Pietro, Massimo Lopez, Lorella Boccia, Peppe Iodice, Amelia Villano e Paolo Conticini. Amatissimo nel Meridione, Step porta avanti un'ironia spicciola fortemente e orgogliosamente campana, in grado però di farsi apprezzare ovunque, da nord a sud isole comprese, tanto da puntare ora ad un'ipotetica promozione su Rai1. Merito anche di un conduttore che diverte divertendosi, come se si trovasse in un enorme villaggio vacanze catodico dove esprimere leggerezza strappando sorrisi a chicchessia. "Colma dei vuoti generazionali. Cresce, ascolta i consigli degli autori e ha una sua personalità", ha sottolineato Carlo Conti in una recente intervista, definendo Stefano "più belloccio che piacione. È tante cose, ma è bravo. Fa benissimo quello che fa: largo ai giovani".

Sanremo 2027 per Stefano De Martino?

Locandina di Stefano De Martino

Una sorta di benedizione papale con vista su Sanremo 2027. Perché dopo il boom Auditel di Sanremo 2025 Carlo Conti ha confermato che tornerà a condurre e a dirigere il Festival anche nel 2026, con mamma Rai che lo vorrebbe alla guida dell'intero carrozzone fino al termine del suo secondo eventuale triennio. Ma è qui che potrebbe emergere De Martino, pronto a soffiare ad Alessandro Cattelan il sogno a lungo cullato, superando a destra l'eterna promessa. Stefano conduttore di Sanremo 2027 con Carlo Conti direttore artistico farebbe contenti tutti, in un passaggio di consegne che potrebbe traghettare il Festival verso una nuova era. De Martino diventerebbe il 2° conduttore più giovane di Sanremo degli ultimi 26 anni, dietro solo a Fabio Fazio, che nel 1999 condusse il suo primo Festival all'età di 34 anni.

Blindato da un chiacchierassimo contratto milionario di 4 anni, Stefano De Martino ha scalato la vetta del servizio pubblico dopo aver fatto gavetta, con la giusta sfrontatezza e consapevolezza televisiva, raccogliendone ora i clamorosi frutti. Se riuscirà a mantenere simili numeri e dove potrà mai arrivare non è del tutto pronosticabile ma la luna di miele con il pubblico Rai parrebbe essere appena iniziata e punta ad essere il più duratura possibile. A meno che Mediaset, dove Stefano è nato e ha iniziato a muovere i primi passi grazie a Maria De Filippi, non voglia provare a strapparlo alla concorrenza nel 2028, a contratto scaduto. Ma questa è un'eventuale storia futura. Prima di allora Stefano ha iniziato a scriverne un'altra, sognando l'Ariston.