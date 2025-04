Stasera tutto è possibile: gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 1° aprile su Rai 2

Stasera tutto è possibile torna questa sera, martedì 1° aprile, alle 21.20 su Rai 2 con la penultima puntata della stagione tutta dedicata al tema "Mare Mare". Una serata che si preannuncia movimentata e piena di energia, as usual, ambientata come sempre sul palco dell'Auditorium Rai di Napoli. Ad attendere il pubblico questa sera ci sarà una combinazione vincente di volti noti e nuovi ospiti, tutti pronti a mettersi in gioco tra sketch, giochi irresistibili e l'atmosfera leggera che ha fatto la fortuna del programma di Stefano De Martino.

Bianca Guaccero torna a Stasera tutto è possibile, tra gli ospiti Nek, Giulia Penna e Andrea Pucci

Bianca Guaccero

La nona puntata del game show prodotto da Rai in collaborazione con Endemol Shine si preannuncia tra i più divertenti della stagione. Accanto al padrone di casa Stefano De Martino, ritroviamo l'affiatato cast fisso formato da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, quest'ultimo nei panni di Francesca Fagnani.

A impreziosire la serata ci sarà il gradito ritorno di Bianca Guaccero, amatissima dal pubblico, ma anche di Nek, Giulia Penna, Andrea Pucci e Giovanni Esposito.

Il segreto del successo di STEP

Stasera tutto è possibile

Il format del programma è ormai consolidato e continua a conquistare spettatori puntata dopo puntata. Sarà merito della miscela di sketch, prove comiche e gag improvvisate? Tra i giochi della puntata di questa sera ci saranno la Step Challenge, Travel Step, Do Re Mi Fa Male e Patapouf: tutti pensati per coinvolgere gli ospiti e far ridere a crepapelle.

Immancabili sia il Panda, mascotte del programma animata da Francesco Garzia, che la colonna sonora live del dj Claudio Cannizzaro.

Quando andrà in onda l'ultima puntata e quale futuro per Stefano De Martino?

Manca pochissimo alla conclusione di STEP: la finale di Stasera tutto è possibile è già stata registrata e andrà in onda l'8 aprile. Ma all'orizzonte si intravedono cambiamenti.

Secondo alcune voci, infatti, Stefano De Martino potrebbe dire addio a Rai 2 per approdare definitivamente sulla rete ammiraglia, dove lo attenderebbero nuovi progetti di punta. Tra le ipotesi più suggestive c'è anche quella che lo vede in lizza per la conduzione del Festival di Sanremo 2027. Ma sono solo rumors...o forse no?